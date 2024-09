Para começar bem a semana: um filme inspirador na Netflix que vai acalmar sua alma e te fazer acreditar em milagres

A fixação do cinema por figuras charmosas e errantes, que vagam entre bares, exageram na bebida e parecem viver de esperanças incertas, não é uma novidade. O tipo de personagem que Paul Newman (1925-2008) encarnou com frequência reflete essa dualidade. Embora ele não apareça em “O Que de Verdade Importa”, a presença simbólica de Newman é inegável. Paco Arango, diretor mexicano, rende um tributo ao astro de filmes como “O Indomado” (1963), “Rebeldia Indomável” (1967) e “O Indomável — Assim É Minha Vida” (1994), cada um com uma abordagem distinta, mas todos impregnados com o espírito de rebeldia e dignidade que Newman representava tão bem. Essa reverência não é explícita no início, mas se revela discretamente no final, homenageando não o ator em si, mas os valores que ele tão profundamente simbolizou, dentro e fora das telas.

Arango conduz sua narrativa de maneira cuidadosa, preservando o suspense até o último momento. A trama começa com um homem retornando para casa, envolto em uma rotina familiar que rapidamente prepara o terreno para o verdadeiro protagonista: Alec Bailey. Um engenheiro prático, acostumado a serviços técnicos rotineiros, Alec não parece destinado a grandes feitos, especialmente considerando os contratempos que enfrenta no trabalho e as circunstâncias peculiares com suas clientes. Quando o caos se instala em sua vida, ele vê seu mundo desmoronar, culminando em uma perseguição com mafiosos do Leste Europeu. É nesse momento que o inesperado acontece. Oliver Jackson-Cohen constrói o personagem com camadas de incerteza e desconforto, levando Alec a um ponto em que apenas um milagre pode salvá-lo.

Nem todos têm a sorte de receber uma oferta para liquidar suas dívidas de quase noventa mil libras, especialmente de um parente distante. Alec, no entanto, é agraciado com essa oportunidade por seu tio Raymond, desde que aceite se mudar para Lunenburg, na Nova Escócia, uma região isolada na costa do Atlântico. A proposta, apesar de inesperada, não é de todo intolerável, e Jonathan Pryce, no papel de Raymond, dá vida a esse parente salvador que aparece e desaparece de forma enigmática. A mudança de Alec para uma vida mais simples, em uma casa modesta e com um veículo velho, traz consigo desafios, mas também abre novas perspectivas.

Aos poucos, Arango tece a trama que explora o verdadeiro dom de Alec, o ligando à sua habilidade de consertar aparelhos eletrônicos. No desenrolar da história, ele desenvolve uma relação com Cecilia, uma veterinária interpretada por Camilla Luddington, que inicialmente o repele com uma desculpa exagerada, mas posteriormente se rende a um romance genuíno. No entanto, o vínculo mais profundo de Alec é com Abigail, uma jovem enfrentando um câncer terminal, e interpretada por Kaitlyn Bernard, que personifica com intensidade o espírito da mensagem do filme. Ao final, a homenagem a Paul Newman é feita de forma justa e tocante, ressaltando sua influência duradoura.

Filme: O Que de Verdade Importa

Direção: Paco Arango

Ano: 2016

Gêneros: Drama/Romance

Nota: 7/10