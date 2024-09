Comédia romântica que levou 20 milhões aos cinemas é um dos filmes mais adoráveis e encantadores da Netflix

As noites frias trazem o alívio momentâneo de um corpo exausto, enquanto a solidão aguarda pacientemente para tomar o seu lugar, sempre com precisão cirúrgica. Quando a ausência de companhia começa a se tornar insuportável, “Amizade Colorida” surge como mais uma comédia romântica de Hollywood, retratando personagens que, apesar de possuírem sucesso, dinheiro e beleza, ainda lutam contra uma necessidade básica e profundamente humana: encontrar sentido nas conexões emocionais. Will Gluck retoma sua jornada, iniciada em “Pelas Garotas e Pela Glória” (2009), com um olhar mais detalhado sobre os dilemas internos de dois adultos aparentemente autossuficientes. Contudo, as reações incontroláveis do corpo e da mente diante do amor subvertem essa fachada, tornando imprevisível o desfecho dessa relação.

Jamie, uma eficiente executiva nova-iorquina, conhece Dylan, um talentoso diretor de arte. A princípio, o interesse de Jamie é puramente profissional, uma estratégia para revitalizar uma revista cujas finanças a preocupam. Gluck e seus roteiristas investem nas nuances psicológicas desse casal atípico, com Mila Kunis encarnando uma personagem que desafia os papéis tradicionais de gênero, ao passo que Justin Timberlake traz um toque de vulnerabilidade ao seu personagem. Ambos atuam com naturalidade em suas interações, tornando cada cena crível e envolvente. Ao longo da trama, Gluck continua a brincar com expectativas, especialmente ao trocar os estereótipos de comportamento entre os protagonistas. Kunis se destaca como uma versão feminina de um “cafajeste”, enquanto Timberlake hesita, mantendo uma prudência calculada.

O elenco de apoio contribui significativamente para o desenrolar da história, especialmente Richard Jenkins como o pai de Dylan, Patricia Clarkson no papel da mãe de Jamie, e Woody Harrelson, que interpreta Tommy, o editor de esportes irreverente. Seus personagens trazem leveza e uma pitada de humor à narrativa, suavizando a monotonia de um tema explorado repetidamente no cinema, mas que, paradoxalmente, continua sendo pertinente enquanto as complexidades humanas prevalecerem. A natureza imprevisível das pessoas mantém a premissa sempre relevante.

Filme: Amizade Colorida

Direção: Will Gluck

Ano: 2011

Gêneros: Romance/Comédia

Nota: 8/10