Os candidatos já estão em campanha!

As ruas já estão cheias de cartazes e carros com nomes e números de candidatos. Muitos estão brigando por um mandato, mas tem uma boa parcela que quer apenas fugir de um mandado.

E começou também aquele programa de humor, o Horário Eleitoral Gratuito. Milhares de candidatos com nomes e apelidos esdrúxulos estão se apresentando todos os dias, tentando chamar a sua atenção e virar meme na internet.

Eu sei que é esperar demais ouvir dos candidatos propostas razoáveis sobre as grandes questões da sua cidade, como saúde, educação, transportes, violência, mudanças climáticas, economia e coisa tal, sei que nenhum candidato está preocupado de verdade com essas coisas.

Já que ninguém vai mesmo se posicionar em relação ao que interessa pra valer, então resolvi facilitar a vida dessa galera que quer ser eleita. Para conseguir o meu voto, o candidato deve pelo menos se posicionar sobre essas outras questões que também são pertinentes. Pelo menos para mim!

Contra azeitona com caroço na empada!

Contra o sinal vermelho que dura mais de 2 minutos!

Contra os impedimentos marcados contra o meu time!

Contra aipo na comida!

Contra celular que cai no chão e quebra!

Contra 5G de mentira que não pega!

Contra a bateria acabar no meio do dia!

Contra a Sky sair do ar quando chove!

Contra pessoas deixarem de me seguir nas redes sociais!

Contra pastel com pouco recheio!

Contra água no ketchup!

Contra fotos de gatinhos fofinhos fazendo fofices no Facebook

Contra saquinhos de mostarda impossíveis de abrir!

Contra as capas de plástico de livros, impossíveis de abrir!

Contra o feijão debaixo do arroz!

Contra reclamações de passas no arroz!

Contra vizinho que ouve jogo no rádio ou TV analógica e comemora o gol quando na minha TV o jogador ainda está batendo o corner!

Contra o telemarketing!

Contra a falta de táxis e Uber quando chove!

Contra o Horário Eleitoral Gratuito!