Vencedor do Leão de Ouro em Veneza, drama intelectual te espera na Netflix

Sofia Coppola, em “Somewhere”, provoca uma profunda reflexão sobre os reais significados do sucesso e da fama. O filme, ao invés de simplesmente explorar a vida privilegiada de seu protagonista, nos convida a ponderar se a nossa fascinação está na execução meticulosa da obra ou na curiosidade de espreitar os bastidores de uma vida repleta de regalias. A diretora, com sua já conhecida sensibilidade, captura a tensão entre a atração pelo universo das celebridades e uma crítica sutil à superficialidade que o permeia. Subvertendo normas convencionais, Coppola apresenta uma obra que mescla minimalismo estético com uma experimentação ousada, desafiando os padrões tradicionais do cinema.

Logo no início, o filme surpreende ao desviar das expectativas do público. O protagonista, interpretado por Stephen Dorff, leva uma vida aparentemente apática, composta por momentos que envolvem dirigir carros esportivos e assistir apresentações de dança erótica no ambiente impessoal de um hotel. Ele, no entanto, é uma celebridade, um detalhe que, revelado tardiamente, muda a percepção sobre sua vida aparentemente vazia. Esse contraste entre o glamour associado à fama e o tédio existencial vivenciado pelo personagem provoca uma pergunta central: por que deveríamos nos importar com ele?

A angústia que permeia o protagonista emerge de maneira clara quando ele confessa à ex-esposa o vazio interior que sente, sugerindo que, por trás da vida glamourosa, há um indivíduo profundamente insatisfeito. Essa revelação coloca o espectador em uma posição ambígua, dividindo a reação entre empatia e crítica. O filme, assim, transforma a fachada brilhante da fama em um espelho de frustrações e inseguranças, oferecendo um comentário sutil sobre a fragilidade humana.

A riqueza de detalhes visuais e sonoros em “Somewhere” é um dos elementos que mais destacam o estilo de Coppola. O persistente som de um motor nos créditos iniciais, por exemplo, já anuncia a sensação de estagnação que domina a narrativa. Cada cena, cuidadosamente construída, traz uma carga simbólica, em que o luxo e o conforto só servem para realçar a insatisfação e o vazio que permeiam as vidas dos personagens. A opulência é exposta, não para ser admirada, mas para evidenciar a desconexão emocional que ela carrega.

Elle Fanning, no papel da filha do protagonista, adiciona uma camada de complexidade à narrativa. Sua presença como uma menina de 11 anos forçada a passar tempo com o pai coloca em contraste a infância com o universo adulto de excessos e festas que ela observa com distanciamento. A relação entre pai e filha, marcada por gestos sutis e um afeto contido, expõe as falhas emocionais de uma vida regada a privilégios, mas carente de verdadeiras conexões humanas.

Ao evitar o melodrama e os apelos sentimentais fáceis, Coppola foca nas fissuras das interações humanas, construindo um estudo delicado sobre a alienação. Os corredores vazios do hotel, as conversas triviais e os silêncios prolongados reforçam essa sensação de desconexão, característica recorrente em suas obras. O filme se desdobra de maneira silenciosa, com pouca ação, mas repleto de significados que residem nas entrelinhas.

À medida que a trama avança, o protagonista gradualmente desperta para seu papel de pai, especialmente ao perceber o amadurecimento precoce da filha. Esse despertar o força a confrontar suas próprias atitudes em relação às mulheres, deixando de vê-las como meros objetos e começando a enxergá-las como seres complexos e dignos de respeito. Essa transformação é sutil, mas poderosa, e reflete uma nova postura que ele adota ao longo da narrativa.

A lente de Coppola oferece uma perspectiva singular e intencionalmente feminina sobre a masculinidade. Inspirada em cineastas como Chantal Akerman, a diretora utiliza uma câmera baixa e imóvel para enfatizar a vulnerabilidade dos personagens, sugerindo uma inversão de poder que é frequentemente negligenciada em olhares masculinos. Esse enquadramento sutilmente força o espectador a se engajar de maneira mais profunda com os dilemas internos do protagonista.

Apesar de revisitar temas e cenários já abordados em outras obras, Coppola traz uma abordagem única ao desenvolver um protagonista mais humanizado. A escassez de diálogos, característica marcante de sua filmografia, torna o silêncio um componente narrativo essencial, onde o não dito carrega mais peso do que as palavras. Através desse silêncio, o filme convida o espectador a refletir sobre as camadas mais profundas da personalidade do protagonista.

Na cena final, Marco tenta verbalizar seus sentimentos, mas suas palavras falham em capturar a complexidade de suas emoções. Esse momento culmina em um desfecho que reflete não apenas a jornada interna do personagem, mas também as escolhas estilísticas de Coppola, que rompe com as convenções narrativas e oferece um comentário incisivo sobre a busca por sentido e a natureza efêmera do sucesso.

Dessa forma, “Somewhere” transcende a simples representação do brilho e glamour de Hollywood, emergindo como uma obra que expõe a fragilidade por trás das máscaras do estrelato. Com uma abordagem que transforma momentos banais em revelações profundas, o filme se destaca como uma análise sensível sobre a solidão e a vulnerabilidade humanas, desafiando o público a olhar além das aparências e refletir sobre o que realmente significa viver uma vida de verdade.

Filme: Somewhere

Direção: Sofia Coppola

Ano: 2010

Gêneros: Comédia/Drama/Romance

Nota: 9/10