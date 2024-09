O último grande filme de Mel Gibson: o melhor filme de ação que você verá na Netflix neste final de semana

Dirigido e escrito por Joe Carnahan, “Mate ou Morra” é um envolvente thriller de ficção científica que se entrelaça com intensos elementos de ação. O filme traz no elenco Frank Grillo, Naomi Watts e Mel Gibson, além de uma participação especial de Michelle Yeoh, que, embora breve, é fundamental para a trama.

A narrativa gira em torno de Roy Pulver, interpretado por Grillo, um ex-militar que inexplicavelmente se vê preso em um loop temporal. Em um cenário reminiscentemente parecido com um jogo desafiador, Roy vive uma experiência angustiante, onde cada dia se repete de forma idêntica: ele é incansavelmente perseguido e eliminado pelos capangas de Clive Ventor, o antagonista interpretado por Gibson. Com essa repetição, Roy se vê como um personagem perdido em um labirinto, tentando entender como chegou a essa situação absurda.

Conforme Roy passa por diversas mortes, ele não apenas enfrenta a dor e o desespero, mas também começa a memorizar os movimentos de seus perseguidores. Essa repetição não é apenas uma maldição, mas também uma oportunidade: ele aprende habilidades valiosas a cada ciclo, começando a moldar seu destino em um caminho que antes parecia estar predeterminado. A trama revela que esse jogo temporal está intrinsecamente ligado à sua ex-esposa, Jemma (Watts), e ao seu chefe, Ventor. As conexões se entrelaçam, revelando uma complexa rede de mistérios que mantêm o público intrigado.

A abordagem criativa de Carnahan revela as possibilidades que Roy tem ao longo de cada dia repetido, levando-o a desafiar o que parece ser um destino inevitável. Em sua busca por sobrevivência, ele não apenas luta por sua vida, mas também pela salvação das pessoas que ama e do mundo ao seu redor. Durante essa jornada, Roy aprende que suas vitórias vão além das habilidades de combate; ele descobre a importância de assumir responsabilidades, valorizar as relações enquanto há tempo e aproveitar cada momento que lhe é concedido.

O projeto foi idealizado por Carnahan em 2012, inspirado em clássicos como “O Feitiço do Tempo” e “Duro de Matar”. O cineasta buscou contar a história de Roy sem recorrer a exageros emocionais, optando por incorporar elementos de thriller e ação. Com um ritmo acelerado e cenas impactantes de violência, o filme também reflete influências de videogames como “Frogger” e “Uncharted”.

Apesar de se apoiar em tais inspirações, Carnahan estava determinado a oferecer uma obra que fosse inédita e original. O filme foi realizado em apenas 27 dias, um feito que exigiu a experiência e o talento de Grillo, que já tinha um histórico em filmes de ação.

Disponibilizado na plataforma Hulu, “Mate ou Morra” chegou ao público simultaneamente com outros filmes que exploram a temática do loop temporal, como “Palm Springs” e “O Mapa das Pequenas Coisas Perfeitas”. Todos esses lançamentos coincidiram com o período da pandemia de Covid-19, que gerou um sentimento generalizado de estarmos presos em um ciclo repetitivo, refletindo a experiência de isolamento vivenciada por muitos durante meses. Essa ressonância com a realidade pode ter contribuído para a relevância das histórias que tratam da passagem do tempo e da busca por liberdade.

Filme: Mate ou Morra

Direção: Joe Carnahan

Ano: 2020

Gênero: Ficção Científica/Ação

Nota: 8/10