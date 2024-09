O romance que fez o público chorar nos cinemas está na Netflix

Antes de a pandemia de Covid-19 trazer o distanciamento social para o centro das atenções, o cinema já havia abordado o tema no comovente romance adolescente “A Cinco Passos de Você”. A fórmula é simples e antiga: apresentar dois jovens bonitos na tela, adicionar uma doença grave e deixar o amor florescer à medida que um deles se aproxima do fim. É uma receita infalível para emocionar o público, garantindo lágrimas com facilidade.

Sob a direção de Justin Baldoni, com roteiro de Mikki Daughtry e Tobias Iaconis, o filme traz Haley Lu Richardson e Cole Sprouse nos papéis de Stella e Will, dois adolescentes de 17 anos que se conhecem em um hospital enquanto tratam fibrose cística. As bactérias presentes em seus organismos podem ser fatais para o outro, o que os obriga a manter uma distância rigorosa e jamais se tocar.

Existe algo mais doloroso para um casal apaixonado do que não poder se tocar? O desejo de proximidade é quase irresistível quando se está apaixonado — sentir o calor da pele, o perfume, a respiração, o som do coração, até mesmo os sinais mais sutis da vida no corpo do outro. É isso que o amor faz: transforma até o mais comum dos detalhes em algo extraordinário, dando a sensação de que tudo é possível e encantador.

Stella e Will têm personalidades completamente opostas. Stella vive com fibrose cística desde muito nova, o que a fez encarar cada aniversário como uma espécie de despedida. A cada encontro com a família, pairava a possibilidade de ser o último. Na fila por um transplante de pulmão há anos, ela se acostumou a viver como se estivesse sempre à beira da morte. Essa longa espera a transformou em alguém extremamente controladora, uma necessidade de planejar e organizar cada aspecto de sua vida como forma de lidar com o medo e a incerteza. Nada em sua rotina é deixado ao acaso.

Will, por outro lado, adquiriu a doença há menos tempo e está envolvido em um tratamento experimental. Contudo, sua atitude é de desdém pelas regras que Stella segue à risca. Para ele, o desfecho inevitável é a morte, então por que se preocupar em tomar remédios na hora certa ou manter a distância obrigatória? Sua postura de desprezo pelas normas é clara desde o primeiro encontro com Stella, quando ela o vê despreocupadamente sentado na laje do hospital, desafiando qualquer cuidado, provavelmente apenas para chamar sua atenção.

Will rapidamente se torna um grande admirador de Stella. Ele passa a assistir obsessivamente aos vídeos que ela publica em seu canal no YouTube, onde documenta sua luta contra a doença. Através dessas gravações, ele aprende muito sobre o passado de Stella, incluindo a trágica perda de uma amiga e a culpa esmagadora que ela carrega por continuar viva.

Apesar de previsível, “A Cinco Passos de Você” não deixa de proporcionar uma experiência emocionante, potencializada pelas atuações sinceras e cativantes de Haley Lu Richardson e Cole Sprouse. Ambos, mesmo jovens, trazem uma maturidade evidente em suas performances, o que eleva o filme. Embora cheio de clichês, é uma obra que toca profundamente, proporcionando uma catarse emocional.

Filme: A Cinco Passos de Você

Direção: Justin Baldoni

Ano: 2019

Gênero: Drama/Romance

Nota: 8/10