Comédia romântica com Sarah Jessica Parker, no Prime Video, vai te fazer querer pegar o primeiro voo para a Itália

Sarah Jessica Parker estrela a comédia romântica “Todos os Caminhos Levam a Roma”, dirigida por Ella Lemhagen e lançada em 2015. Com sua elegância e carisma, ela dá vida a Maggie Falk, mãe da adolescente Summer (Rosie Day), que enfrenta uma fase complicada em sua vida.

Recentemente divorciada, Maggie se vê em uma situação desafiadora: seu ex-marido, conforme mencionado na introdução, conseguiu escapar da obrigação de pagar pensão alimentícia. Agora, como mãe solo, ela tenta proteger sua filha de um grave erro que pode prejudicar seu futuro. Summer está apaixonada, mas seu namorado foi pego pela polícia carregando drogas. O jovem pressiona Summer a assumir a culpa, pois, sendo menor de idade, ela pode escapar de uma punição mais severa. Sem perceber que está sendo vítima de abuso psicológico e emocional, Summer se mostra disposta a ajudar o namorado.

Maggie percebe o buraco no qual sua filha pode cair se nada for feito. Preocupada, ela decide, a contragosto, levar Summer em uma viagem até Roma, na Itália. Essa viagem serve também como uma desculpa para que Maggie reencontre um amor de 20 anos atrás. Quando jovem, ela se envolveu romanticamente com Luca (Raoul Bova) durante uma viagem à Itália, mas a relação não prosperou; Maggie retornou aos Estados Unidos e seguiu sua vida. Agora, com a chance de recomeçar, ela deseja entender se Luca realmente foi seu grande amor.

Ao reencontrar Luca, que é proprietário de uma vila próxima ao local onde se hospedam, Maggie descobre que ele ainda vive da mesma forma que há 20 anos: solteiro e ao lado de sua mãe, Carmen (Claudia Cardinale). Carmen, por sua vez, está determinada a escapar para reencontrar um amor do passado. Ao perceber o desejo de Summer de voltar aos Estados Unidos, ela vê na jovem a companhia ideal para ajudá-la em sua busca romântica. Como toda filha rebelde, Summer não permitirá que sua mãe tenha uma viagem tranquila. Assim, elas fogem no conversível de Luca, obrigando Maggie e Luca a alugarem um carro antigo amarelo para persegui-las pela estrada. Nesse percurso, Maggie e Luca têm a oportunidade de se reconectar, enquanto Summer pode reavaliar seu relacionamento com o namorado. Essa jornada também possibilita que mãe e filha se compreendam melhor, troquem experiências e fortaleçam seus laços.

“Todos os Caminhos Levam a Roma” não traz inovações ao gênero das comédias românticas em termos de roteiro e desenvolvimento de personagens. A narrativa, embora clichê, pode ser reconfortante para quem busca conforto em histórias conhecidas. Além disso, os cenários idílicos da Itália e a leveza da narrativa permitem que o espectador desfrute de momentos de relaxamento e autoconexão.

O filme é uma reflexão sobre amor, família e segundas chances. Ao longo da história, Maggie não apenas busca a reconexão com Luca, mas também a redescoberta de si mesma como mãe e mulher. A interação entre os personagens e os conflitos que surgem em suas relações revelam a importância da comunicação e do entendimento mútuo em um mundo que frequentemente parece apressado e superficial.

A atuação de Sarah Jessica Parker se destaca, trazendo profundidade e sutileza à sua personagem. Rosie Day, por sua vez, consegue transmitir a angústia e a confusão típicas da adolescência, especialmente quando envolvida em um relacionamento tóxico. A química entre os atores contribui para que as interações sejam mais verossímeis, criando momentos que fazem rir e refletir.

“Todos os Caminhos Levam a Roma” pode não ser uma obra-prima do cinema, mas oferece um entretenimento leve e agradável, ideal para quem busca uma pausa da realidade e a chance de sonhar com romances e recomeços. Ao final, a mensagem que prevalece é a de que, por mais desafiadoras que sejam as situações da vida, sempre há caminhos que levam ao amor e à reconexão.

Filme: Todos os Caminhos Levam à Roma

Direção: Ella Lemhagen

Ano: 2015

Gênero: Romance/Drama/Comédia

Nota: 8