O último grande filme de Woody Allen está na Netflix

Woody Allen sempre apresentou uma fusão intrigante entre desespero e uma nostalgia cativante. Seu filme “Um Dia Chuvoso em Nova York” é um exemplo notável dessa estética única. Embora se passe nos dias atuais, a narrativa parece transportar os personagens para uma era passada, evocando a vivacidade dos anos 1960 ou 1970. No enredo, observamos indivíduos desfrutando de martinis em bares ao som de melodias de piano, passeios românticos em charretes e até o hábito de fumar em público. Embora tenha sido filmada em 2017, esta comédia romântica aguardou sua estreia devido aos desafios enfrentados pela indústria do entretenimento, que estava marcada por escândalos e controvérsias.

A história acompanha Gatsby (Timothée Chalamet), um jovem de classe alta que decide deixar a Universidade de Princeton para estudar em Yardley. Ele se encanta por Ashleigh (Elle Fanning), uma jovem do Arizona cuja ingenuidade em relação às artimanhas da vida urbana é quase palpável. Ashleigh, ambiciosa e sonhadora, aspira a se tornar uma renomada jornalista, com a mira no cobiçado Prêmio Pulitzer. Enquanto isso, Gatsby, um apostador incorrigível, romantiza a agitação da vida em Manhattan.

A oportunidade de Ashleigh entrevistar o aclamado cineasta Roland Pollard (Liev Schreiber), conhecido por sua genialidade e tumulto emocional, oferece a Gatsby uma chance ideal de acompanhá-la até a cidade, onde ele planeja um dia repleto das experiências emblemáticas da metrópole.

Entretanto, uma série de imprevistos desvia os planos do casal, frustrando a intenção de passarem o dia juntos em Manhattan. Enquanto Ashleigh se deixa seduzir pelo charme e pela complexidade de Pollard durante a entrevista, Gatsby se aventura sozinho pela cidade, reencontrando amigos antigos, fazendo uma participação em um filme e reavivando um romance com Chan (Selena Gomez), irmã de uma ex-namorada.

Paralelamente, Ashleigh é absorvida pelo fascinante mundo do cinema, envolvendo-se em dramas pessoais e segredos ocultos da indústria. Seus encontros com o roteirista Ted (Jude Law) e o carismático ator Francisco Vega (Diego Luna) desvendam aspectos desconhecidos desse universo glamoroso.

É relevante destacar que, em 2018, a indústria do entretenimento foi abalada por uma série de escândalos, como as alegações de abuso sexual contra Harvey Weinstein e as polêmicas em torno de Woody Allen e sua relação com Mia Farrow. Esses acontecimentos lançaram uma sombra sobre o lançamento de “Um Dia Chuvoso em Nova York” na Netflix, um filme que, embora leve e romântico, aborda temas profundos que não podem ser ignorados.

Assim, a obra de Woody Allen continua a desafiar normas e a incitar reflexões, mesmo em um cenário conturbado para o cinema. É um filme que, apesar de sua aparência simples, consegue capturar a complexidade e as contradições da vida contemporânea, guiando o espectador por uma jornada repleta de nostalgia e encanto.

Filme: Um Dia de Chuva em Nova York

Direção: Woody Allen

Ano: 2019

Gênero: Comédia/Romance

Nota: 9/10