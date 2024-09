Filme com Helen Mirren sobre autoconhecimento e a busca pela felicidade está na Netflix e vai tocar cada pedaço do seu coração

John, um professor aposentado de literatura, enfrenta um declínio progressivo de sua memória, o que leva sua esposa, Ella, a tomar a decisão de fazer uma viagem especial. O destino? A antiga casa de Ernest Hemingway, em Key West, Flórida, um lugar que ressoa com a paixão de John pela obra do famoso escritor. Eles embarcam juntos em uma jornada desde Boston, cruzando o país, em busca de momentos que podem reacender lembranças e criar novos significados. Enquanto isso, os filhos do casal lidam com a situação de formas diferentes. Jane, seguindo os passos do pai na academia, vive a uma curta distância da residência familiar, enquanto Will, responsável por cuidar dos pais diariamente, se torna o mais inquieto diante das dificuldades imprevistas.

O filme “Ella e John”, o primeiro trabalho em inglês do diretor italiano Paolo Virzi, é baseado no livro de Michael Zadoorian, lançado em 2009. O drama teve sua estreia na competição principal do prestigiado Festival Internacional de Cinema de Veneza, em sua 74ª edição. No elenco principal, a dupla Donald Sutherland e Helen Mirren interpreta o casal protagonista, John e Ella Spencer, que embarca em uma última aventura a bordo de seu trailer. Essa viagem, que deveria ser tranquila, acaba mexendo profundamente com as emoções e expectativas dos filhos Will (Christian McKay) e Jane (Jane Moloney).

Durante a longa travessia, John e Ella se deparam com uma série de acontecimentos inesperados. Eles cruzam o caminho de pessoas desconhecidas, enfrentam problemas com a lei, se perdem um do outro e, mais tarde, se reencontram. Seu trailer quebra em um momento inoportuno, e eles são vítimas de um assalto atrapalhado. Esses episódios, embora turbulentos, também revelam segredos há muito tempo guardados, ameaçando a base de uma relação construída ao longo de décadas. No entanto, mesmo com tantas dificuldades, o filme destaca a cumplicidade entre o casal. A narrativa sugere que, embora o tempo tenha o poder de desgastar, ele também pode fortalecer os laços mais profundos, transformando a convivência em algo ainda mais sólido.

A condição de John o faz perder, repetidamente, o sentido de onde está, quem é Ella e até mesmo de quem ele próprio é. Para Ella, viver ao lado de alguém cuja memória se fragmenta dia após dia é um desafio exaustivo. Ela assume a responsabilidade de tornar o ambiente mais acolhedor e compreensível para ele, enfrentando, com resiliência e inteligência, os percalços dessa convivência. Em um ponto crucial da trama, Ella tem uma explosão emocional e chega a pensar em abandonar John, uma reação que traz uma dimensão ainda mais realista ao filme. A fragilidade das relações humanas é exposta de maneira honesta, mostrando que mesmo os vínculos mais profundos podem ter suas fissuras. O que importa, no final, é como essas peças se reajustam e continuam a formar uma unidade.

A interpretação convincente de Sutherland e Mirren confere à história uma profundidade emocional única. A química entre os dois é palpável, sugerindo um casal que realmente viveu décadas juntos. A cinematografia, a cargo do renomado Luca Bigazzi, oferece uma visão deslumbrante das paisagens americanas. Seu olhar estrangeiro consegue capturar a grandiosidade de cenários que, ao mesmo tempo, evocam uma sensação de familiaridade típica de quem conhece bem a essência da cultura local.

“Ella e John” é um filme profundamente humano, que lida com temas complexos de maneira sensível e autêntica. Ele nos mostra que o envelhecimento não deve ser sinônimo de isolamento ou conformismo. Mesmo diante de limitações físicas e cognitivas, John e Ella se recusam a viver de acordo com as restrições impostas pelos médicos ou pela sociedade. Eles escolhem aproveitar ao máximo o tempo que lhes resta, lançando-se de cabeça em uma aventura final, com a coragem de quem não se rende às adversidades. A história serve como uma reflexão poderosa sobre a importância de viver intensamente, independentemente das circunstâncias, e nos convida a reconsiderar o quanto deixamos de lado nossas próprias aspirações por medo ou comodismo.

Filme: Ella e John

Direção: Paolo Virzi

Ano: 2017

Gênero: Drama

Nota: 9/10