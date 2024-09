Faroeste com Tom Hanks indicado a 80 prêmios, incluindo 4 Oscars, na Netflix

Jefferson Kyle Kidd, o personagem interpretado por Tom Hanks no filme “Relatos do Mundo”, adiciona uma nova faceta ao portfólio impressionante do ator. Nesta produção, dirigida com maestria por Paul Greengrass — que já colaborou com Hanks em “Capitão Phillips” (2013) —, o herói da Guerra Civil Americana transita para uma profissão menos perigosa, mas igualmente envolvente. Ele se torna um contador de histórias, levando às comunidades isoladas da América um vislumbre dos acontecimentos além das fronteiras de seus vilarejos. Em uma era em que a comunicação de notícias estava em seus primórdios, Kidd oferece um serviço valioso, que reflete a relevância da tecnologia da época na disseminação de informações.

A trama, ambientada em 1870, explora a complexa teia social dos Estados Unidos pós-Guerra Civil. O filme não se aprofunda em questões fundamentais como a Décima Terceira Emenda de 1865, que aboliu a escravidão — um tema que, embora apenas superficialmente abordado, está presente na análise mais ampla da época de mudança e conflito. Em vez disso, “Relatos do Mundo” foca na jornada pessoal de Kidd e na construção do tecido social dos Estados Unidos em um momento de grande turbulência.

O roteiro, coescrito por Greengrass e Luke Davies, contextualiza o período cinco anos após o fim da Guerra Civil, que moldou profundamente o destino da nação. O personagem de Hanks, baseado no livro homônimo de Paulette Jiles, é um leitor de notícias que viaja pelo país oferecendo relatos em troca de uma pequena moeda e tempo dos ouvintes. Durante uma de suas viagens, Kidd encontra um homem negro enforcado e segue a trilha de um fugitivo, revelando uma jovem branca, Johanna Leonberger, interpretada pela estreante Helena Zengel. Johanna, criada por uma tribo Kiowa, é a peça central que liga a narrativa e expõe as tensões étnicas da época.

A interação entre Kidd e Johanna marca a transformação do filme em um road movie emocionante. Juntos, eles enfrentam desafios e perigos, refletindo as ansiedades de um país que ainda se ajusta à sua nova identidade. O filme ilustra o convívio entre diferentes grupos étnicos — índios, brancos e negros —, espelhando as complexidades sociais de uma nação em formação, algo semelhante ao que ocorreu no Brasil durante o início do século 20, quando também se viu uma interseção de culturas e etnias.

A narrativa é enriquecida pela trilha sonora de James Newton Howard, que intensifica a experiência imersiva do Velho Oeste e a busca de Kidd por um propósito. “Relatos do Mundo” apresenta uma visão detalhada da luta pela construção de uma identidade nacional, através da jornada de um homem que, apesar de suas falhas e imperfeições, busca cumprir um papel fundamental em um tempo de grandes mudanças. Assim, o filme não só entretém, mas também oferece uma reflexão sobre o herói em sua busca por um ideal, mesmo em um mundo marcado pela diversidade e pelo conflito.

Filme: Relatos do Mundo

Direção: Paul Greengrass

Ano: 2020

Gêneros: Drama/Ação

Nota: 10