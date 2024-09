Tesouro europeu que hoje parece escondido, mas que já esteve no Top 10 da Netflix em 33 países

O filme “As Leis da Fronteira”, dirigido por Daniel Monzón e com roteiro de Jorge Guerricaechevarría, é uma adaptação fiel do romance homônimo de Javier Cercas. A narrativa se desenrola no calor do verão de 1978, em Girona, Espanha, e tem como protagonista Ignacio Cañas, também chamado de Nacho (Marcos Ruiz). Ele é um adolescente introspectivo e solitário, que, sem amigos e preso a uma rotina previsível, passa suas horas em uma casa de jogos, onde se familiariza com o dono e consegue um emprego.

A história muda de rumo quando Nacho cruza o caminho de Tere (Begoña Vargas), uma garota de espírito livre e rebelde, que o cativa instantaneamente. Ao lado dela está Zarco (Chechu Salgado), seu parceiro em crimes e aventuras. Eles rapidamente envolvem Nacho em suas perigosas atividades, convidando-o a um bar no bairro de Chinatown, onde ele é introduzido a uma gangue de jovens marginalizados, envolvidos em furtos, assaltos e tráfico de drogas. Sem se dar conta, Nacho é sugado por esse novo mundo e passa a fazer parte do grupo, abandonando gradativamente sua antiga vida.

A partir desse ponto, Nacho embarca em uma jornada de autodescoberta e transformação. Aquele verão repleto de música disco e excessos o leva a explorar novos territórios, tanto emocionais quanto físicos. Ele experimenta o amor e a paixão, quebra regras que jamais imaginara desafiar, e vive momentos de euforia e perigo. A sensação de pertencimento a um grupo, ainda que marginal, alimenta sua coragem e o faz sentir-se empoderado. Esses dias marcantes, cheios de aventuras e decisões arriscadas, moldam sua visão de mundo de forma irreversível. Contudo, como tantas histórias envolvendo o crime juvenil, a lei e o destino não tardam a cobrar o preço por seus atos.

Embora Nacho seja o novato no grupo, com sua postura inicial de quem é mais frágil e indefeso, ele carrega consigo privilégios que seus companheiros não têm: uma estrutura familiar sólida, melhores condições financeiras e oportunidades que faltam a eles. Os demais, jovens pobres e à margem da sociedade, não possuem os mesmos recursos para escapar das consequências de suas escolhas.

“As Leis da Fronteira” oferece uma visão crua e sem romantizações de como as dinâmicas de poder e a justiça funcionam nas ruas. O filme explora o processo de amadurecimento de Nacho, que é forçado a endurecer e a se rebelar para sobreviver nesse ambiente hostil. Entretanto, o título também se refere à seletividade da justiça. Enquanto alguns conseguem escapar do peso da lei, outros são implacavelmente esmagados por ela, dependendo de sua posição social.

Anos mais tarde, o destino de Nacho contrasta fortemente com o dos antigos amigos. Enquanto muitos caem nas armadilhas do crime e enfrentam a morte ou a prisão, Nacho segue por um caminho completamente diferente, tornando-se advogado. Esse contraste reforça a ideia de que a sociedade pune com mais severidade aqueles que já estão em desvantagem, e que a sobrevivência não depende apenas de astúcia ou rebeldia, mas também de onde cada um está posicionado socialmente.

O filme de Monzón, além de trazer uma narrativa envolvente sobre juventude e transgressão, também levanta questionamentos sobre desigualdade e privilégios. Embora o diretor faça alguns comentários sociais sutis, não chega a ser propriamente crítico, deixando claro que, para ele, Nacho merecia as chances que teve. Ainda assim, o filme é uma deliciosa e intensa aventura de verão, repleta de sensualidade, adrenalina e descobertas.

Em entrevistas, Monzón revelou que a adaptação do livro de Cercas foi um desafio que ele abraçou imediatamente após a leitura. Um dos maiores obstáculos, segundo o diretor, era encontrar um elenco que não apenas representasse fisicamente os personagens principais, mas que também encarnasse suas complexidades emocionais. Nesse sentido, Marcos Ruiz, Begoña Vargas e Chechu Salgado se destacam, trazendo à tela a vulnerabilidade de Nacho, a intensidade de Tere e a presença dominante de Zarco com maestria.

Filme: As Leis da Fronteira

Direção: Daniel Monzón

Ano: 2021

Gênero: Aventura/Policial/Romance

Nota: 7/10