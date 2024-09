O melhor filme de mistério e suspense que você verá neste final de semana acabou de estrear na Netflix, com Josh Duhamel e Mel Gibson

Josh Duhamel encarna Gilbert Galvan Jr. com uma naturalidade que faz com que as sequências claramente fantasiosas de “Bandido” sejam perfeitamente aceitáveis. A série detalha as façanhas audaciosas e as trapalhadas de um criminoso especializado em assaltos a bancos, que usa métodos engenhosos, embora simples, para enganar as autoridades e acumular uma grande fortuna. O roteiro de Ed Arnold, Robert Knuckle e Kraig Wenman, cuja identidade alguns especulam serem pseudônimos de ex-companheiros de Galvan Jr., proporciona um alicerce sólido para o trabalho de Allan Ungar. No entanto, Ungar se destaca ao explorar as complexidades mais obscuras do pensamento do protagonista, extraindo nuances que passariam despercebidas por observadores menos perspicazes. Ele detalha a mudança de nome de Galvan Jr. após sua fuga de uma prisão de segurança mínima e segue seu comportamento enquanto tenta viver como um homem comum, refletindo sobre o desejo de abandonar a vida criminosa sem abrir mão da fortuna adquirida ilegalmente.

A luta pela sobrevivência molda nossa natureza, transformando-nos em seres mais agressivos e adaptáveis. Este personagem é um exemplo claro de como as adversidades nos forçam a agir de maneira mais impiedosa. Na arena cruel que a vida impõe, onde a sobrevivência é uma questão de vida ou morte, o indivíduo perde sua autonomia e sensibilidade, tornando-se uma extensão da consciência coletiva. Galvan Jr. se adapta e, ao assumir a identidade de Robert Lee Whiteman após adquirir a carteira de identidade de um morador de rua por 22 dólares, está pronto para alcançar novos objetivos. Seus sonhos parecem ao alcance quando conhece Tommy; juntos, eles observam do outro lado da rua um banco imponente, um dos maiores do Canadá, e planejam um assalto audacioso e potencialmente lucrativo.

A parceria entre Duhamel e Mel Gibson desafia as convenções cinematográficas, unindo o galã atual e o ator problemático do passado em uma colaboração quase perfeita. Gibson, com suas observações politicamente incorretas sobre estrelas pop dos anos 1980, como Boy George, não endurece seu papel antagonista, criando uma dinâmica interessante com Duhamel. Whiteman, anteriormente Galvan Jr., menciona, em ambientes de iluminação tênue e néon, que todas as cidades têm seus próprios esquemas. Sua tentativa de se tornar um homem de família, representada pela presença de Andrea, interpretada por Elisha Cuthbert, quase prospera — ou o faz, alguns anos depois, quando também conquista Hollywood. Como produtor, Gilbert Galvan Jr. contribui para o filme “Our Quinceañera” (2019), dirigido por Fanny Veliz Grande, que narra a história de um filantropo texano que organiza festas de quinze anos para meninas carentes. Às vezes, alguns anos na prisão têm o poder de transformar as pessoas.

Filme: Bandido

Direção: Allan Ungar

Ano: 2022

Gêneros: Crime/Thriller/Biografia

Nota: 9/10