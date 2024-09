Thriller policial no Prime Video é considerado o melhor remake da história do cinema de todos os tempos

Martin Scorsese é reconhecido por sua vasta filmografia e seu talento incomparável na direção, mas “Os Infiltrados” se destaca como uma de suas maiores obras-primas. Lançado em 2006, o filme é uma adaptação do thriller honconguês “Infernal Affairs”, escrito por William Monahan e baseado no longa original de Alan Mak e Felix Chong, sob a direção conjunta de Mak e Andrew Lau, lançado em 2002.

Esta adaptação americana foi um grande sucesso, consagrando-se com cinco indicações ao Oscar, das quais conquistou quatro estatuetas: melhor direção, melhor roteiro adaptado, melhor edição e, surpreendentemente, melhor filme. Scorsese, aliás, já havia mencionado que não esperava ver “Os Infiltrados” ganhar na principal categoria, dado o perfil usual dos filmes premiados pela Academia.

Historicamente, a Academia tem uma tendência a privilegiar produções biográficas ou dramas edificantes, muitas vezes carregados de emoções profundas e inspiradoras. No entanto, “Os Infiltrados” é uma obra notavelmente diferente. Violento, com diálogos repletos de palavrões e um enredo tenso e imprevisível, o filme destoa do típico vencedor do Oscar, o que apenas realça o quão excepcional é sua vitória. Desde os primeiros minutos, fica evidente o motivo de tanto reconhecimento: cada aspecto do filme é conduzido de maneira magistral.

A trama segue o jovem policial Billy Costigan (Leonardo DiCaprio), que é recrutado para se infiltrar em uma poderosa gangue irlandesa liderada por Frank Costello (Jack Nicholson) no submundo do crime em Boston. Para ganhar a confiança de Costello, Billy passa por uma série de armadilhas, incluindo uma estadia na prisão e envolvimento em atividades criminosas.

Do outro lado, Colin Sullivan (Matt Damon), que secretamente trabalha para Costello desde sua juventude, é um policial infiltrado dentro da força policial de Boston, subindo nas fileiras e conquistando posições de influência. O filme intensifica-se à medida que Billy e Colin percebem a existência um do outro e iniciam uma caçada mútua, cada um tentando descobrir a verdadeira identidade do outro antes de ser desmascarado.

Essa teia de mentiras e traições é ainda mais complexa pela personagem de Madolyn (Vera Farmiga), uma psiquiatra que trabalha para a polícia e acaba se envolvendo romanticamente com ambos os protagonistas sem saber de suas identidades secretas. A tensão crescente entre os três é um dos muitos elementos que torna a trama dinâmica e fascinante.

Sob a direção habilidosa de Scorsese, “Os Infiltrados” consegue equilibrar suspense, ação e drama, adicionando, de maneira inesperada, momentos de humor. O resultado é uma experiência cinematográfica emocionante, que culmina em um desfecho chocante e memorável.

Além de DiCaprio, Damon e Nicholson, o filme conta com um elenco de peso, incluindo Alec Baldwin, Martin Sheen, Mark Wahlberg, Anthony Anderson, Kevin Corrigan, Ray Winstone e James Badge Dale. Com tantos atores de renome, a Warner enfrentou o desafio de decidir quem promover para as categorias de atuação no Oscar. DiCaprio, que foi indicado como melhor ator por seu papel em “Diamante de Sangue”, recusou-se a concorrer como coadjuvante por “Os Infiltrados”, para não prejudicar as chances dos outros atores do elenco. Ironicamente, nenhum deles acabou sendo indicado, apesar das performances notáveis.

Vale destacar que “Os Infiltrados” não é um filme para todos os públicos. Suas cenas de violência explícita, brigas intensas e linguagem pesada podem ser perturbadoras para espectadores mais sensíveis. No entanto, para aqueles que apreciam uma narrativa bem construída, diálogos afiados e personagens incrivelmente bem desenvolvidos, o filme é um deleite. As performances de DiCaprio e Nicholson são particularmente impressionantes, e suas interações com o restante do elenco elevam ainda mais a qualidade geral do filme.

“Os Infiltrados” é uma obra essencial na filmografia de Scorsese, um exemplo brilhante de como um thriller pode ser ao mesmo tempo inteligente, emocionante e artisticamente impecável. Mesmo para quem não é fã do gênero, a combinação de atuações excepcionais, direção precisa e uma história envolvente faz deste filme um verdadeiro clássico do cinema moderno.

Filme: Os Infiltrados

Direção: Martin Scorsese

Ano: 2006

Gênero: Ação/Policial/Drama

Nota: 10