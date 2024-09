Comédia romântica dos anos 2000 com Sandra Bullock, na Netflix, é forma deliciosa de gastar seu domingo

O cinema tem a capacidade de nos transportar para universos que desafiam a realidade, mas também pode nos oferecer um espelho que reflete com precisão nossas emoções, dilemas e vivências. Através de suas narrativas, ele pode nos conduzir a uma reavaliação pessoal, ajudando-nos a compreender novas perspectivas e a enfrentar aspectos de nós mesmos que preferimos não enxergar. Em muitos casos, essas histórias fazem com que nos debrucemos sobre medos e traumas de forma desconfortável, mas profundamente transformadora.

Os filmes ambientados em clínicas de reabilitação frequentemente nos trazem uma dose de realismo brutal, expondo verdades que muitas vezes preferimos evitar. Títulos como “Bicho de Sete Cabeças”, “Garota, Interrompida” e “Um Estranho no Ninho” mergulham o espectador em realidades chocantes e, por vezes, devastadoras dessas instituições. No entanto, há também abordagens mais leves e esperançosas, como as de “Se Enlouquecer, Não Se Apaixone” e “28 Dias”. Esses filmes equilibram humor e reflexão, oferecendo uma visão mais otimista sobre os desafios da recuperação, funcionando como uma espécie de alívio emocional enquanto ainda tratam de questões sérias.

Embora assistir a um filme não substitua uma sessão de terapia, muitas vezes pode ser uma forma de enxergar com clareza partes de nossa psique que permanecem ocultas. Um exemplo disso é a comédia “28 Dias”, dirigida por Betty Thomas, lançada nos anos 2000. O longa retrata a jornada de Gwen (Sandra Bullock), uma jornalista alcoólatra que, após uma série de comportamentos autodestrutivos, incluindo arruinar o casamento de sua irmã e colidir com uma casa, é enviada a uma clínica de reabilitação. Lá, Gwen é forçada a lidar com suas fraquezas, vícios e a encarar a dura realidade de suas ações.

Gwen não é uma personagem de fácil simpatia. Sua arrogância, rebeldia e egoísmo a tornam complexa e multifacetada. Durante sua estadia na clínica, ela precisa aprender a conviver com regras e rotinas simples, ao mesmo tempo que enfrenta as visitas de seu namorado igualmente alcoólatra, Jasper (vivido por Dominic West), e começa a perceber que a recuperação exige um confronto com suas falhas mais profundas. O filme, ao abordar a cura de Gwen, não se limita ao alcoolismo, mas explora suas imperfeições como ser humano, mostrando que o caminho para a redenção envolve mais do que apenas se livrar de um vício.

Diferente de outras comédias populares da época, como “Meninas Malvadas” ou “Casamento Grego”, “28 Dias” traz uma leveza que disfarça a seriedade de seu tema. Sandra Bullock, que já era conhecida por seu talento em comédias românticas, entrega uma performance cativante e sincera, tornando o filme um sucesso tanto no entretenimento quanto na reflexão que provoca.

O roteiro, baseado em uma combinação de relatos reais e estudos sobre clínicas de recuperação, apresenta uma abordagem equilibrada entre o humor e o drama. Flashbacks revelam o passado de Gwen e sua infância marcada pela influência de uma mãe alcoólatra, sugerindo que seu problema com o álcool pode ter raízes hereditárias. No entanto, o filme opta por não aprofundar excessivamente no trauma, mantendo o tom leve e acessível para o público. Mesmo assim, ele faz questionamentos importantes sobre a dinâmica familiar, a transmissão de vícios entre gerações e a relevância do apoio emocional no processo de reabilitação.

“28 Dias” se destaca como uma comédia tocante, ideal para quem busca um filme com uma mensagem positiva e envolvente. Disponível na Netflix, a trama nos lembra da importância do apoio emocional e familiar na superação de vícios e nos deixa com uma mensagem reconfortante de esperança. A jornada de Gwen, embora repleta de desafios, oferece um vislumbre de redenção, mostrando que, por mais árduo que seja o processo, a recuperação é possível com amor, compreensão e determinação.

Filme: 28 Dias

Direção: Betty Thomas

Ano: 2000

Gênero: Comédia / Drama

Nota: 8/10