O filme mais assistido da Netflix mundialmente, na atualidade

Há produções cinematográficas que exploram os aspectos mais perturbadores da natureza humana. Para alguns, a vida parece ser um jogo incessante, repleto de adversários que perseguem o herói destinado a salvar a humanidade — um fardo que, após algum tempo, já não provoca mais surpresa. Lee Daniels é um dos poucos diretores que compreendem profundamente a arte de confrontar demônios pessoais e, em “A Libertação”, ele novamente desafia os limites do aceitável. Seu objetivo é nobre: testar até onde podemos lidar com nossas próprias neuroses.

O roteiro, que Daniels escreveu em parceria com David Coggeshall e Elijah Bynum, explora a tênue linha entre o real e o imaginário, ao retratar a história de Latoya Ammons. Em 2011, Ammons ganhou as manchetes nos Estados Unidos ao afirmar que forças malignas haviam tomado conta de sua casa. Curiosamente, não era apenas a sua palavra contra o mundo; um assistente social, um médico, um capitão de polícia e um padre também testemunharam fenômenos sobrenaturais naquela residência, onde Latoya vivia com sua mãe doente e seus três filhos. Ainda assim, Daniels prefere manter um ceticismo cuidadoso, recusando-se a oferecer respostas fáceis.

A medida que amadurecemos, a vida se revela como um constante desafio, um ciclo interminável onde, a cada vitória, novas dificuldades surgem. Essas sucessivas provas parecem destinadas a testar os limites de nossa resiliência. A repetição dessas experiências pode ser tão intensa que acabamos encontrando nas adversidades a essência do que nos define. Nossa capacidade de suportar a incerteza, que parece permear tudo, se torna uma habilidade crucial.

Essa incerteza desmancha nossos sonhos mais simples, aniquila com força impiedosa o que temos de mais caro, e nos submete a um peso quase insuportável, que obscurece qualquer esperança. No processo, revela-se o verdadeiro domínio que a vida tem sobre nós, invadindo até os recantos mais íntimos de nossa existência, aqueles que acreditávamos serem exclusivamente nossos, obrigando-nos a reconhecer o controle inexorável que ela exerce sobre todos os aspectos de nossas vidas.

No longa “A Libertação”, a figura de Latoya Ammons é transformada em Ebony, uma mulher determinada a manter seus segredos ocultos do mundo. Andra Day, em uma atuação magistral, dá vida a essa personagem complexa, permitindo ao público se conectar com uma narrativa propositalmente densa, cheia de camadas que Daniels desvela lentamente.

Sentimos compaixão por Ebony, especialmente quando sua mãe, Alberta, interpretada por Glenn Close, se muda para sua casa durante o tratamento contra o câncer. É essa tensão entre a potencial bondade e o mal implacável, testando os limites de alguém já fragilizado, que sustenta a trama. Lee Daniels é perspicaz em explorar exatamente onde reside nosso desconforto, criando uma experiência cinematográfica que é, ao mesmo tempo, inquietante e reveladora.

Filme: A Libertação

Direção: Lee Daniels

Ano: 2024

Gêneros: Terror/Suspense

Nota: 8/10