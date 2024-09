Filme de Sofia Coppola vencedor do Leão de Ouro do Festival de Veneza, na Netflix

Sofia Coppola, em “Somewhere”, propõe uma reflexão sobre a natureza do sucesso e da fama, levando o espectador a questionar se a admiração pelo filme se dá por sua meticulosa realização ou pela curiosidade em espiar os bastidores de uma vida cheia de privilégios. Esta obra captura a dualidade entre a sedução pelo mundo das celebridades e uma crítica velada à sua superficialidade. Coppola subverte as normas tradicionais, oferecendo uma experiência cinematográfica que mescla o minimalismo com uma ousada exploração experimental.

Desde os momentos iniciais, o filme desafia as expectativas. Acompanhamos um protagonista aparentemente desinteressante, vivido por Stephen Dorff, em uma rotina que inclui dirigir carros esportivos e observar performances de dança erótica no ambiente impessoal de um hotel. Este personagem, que atrai olhares e sorrisos de estranhas mesmo com seu ar desleixado, revela-se ser uma celebridade do cinema, o que lança uma nova luz sobre sua existência apática.

A revelação de sua identidade obriga o público a confrontar uma pergunta essencial: por que deveríamos nos importar com ele? Quando ele desabafa com a ex-mulher sobre seu sentimento de vazio, o filme sugere que por trás da fachada glamourosa existe um ser humano angustiado, colocando o espectador diante de um dilema entre empatia e crítica.

Coppola destila uma estética que confronta o luxo com a desolação. A riqueza de detalhes, desde o som persistente de um motor nos créditos de abertura até o ritmo cuidadosamente calculado das cenas, cria um cenário onde cada elemento é carregado de significado. A opulência é exposta apenas para revelar a insatisfação subjacente. Os personagens, envoltos em privilégios, parecem desprovidos de verdadeira identidade, vítimas de uma desumanização sutil mas poderosa.

A presença de Elle Fanning, no papel da filha do protagonista, é crucial para a narrativa. A jovem de 11 anos se vê obrigada a passar um tempo com seu pai, observando com uma visão crítica um mundo de viagens de luxo e festas intermináveis, onde a negligência emocional é uma constante. A relação entre pai e filha, pontuada por gestos silenciosos e afeto contido, destaca as feridas emocionais que a vida de excessos não consegue mascarar.

Coppola evita apelos sentimentais diretos, preferindo explorar as rachaduras nas interações humanas, apresentando um estudo sensível e delicado da alienação. Elementos recorrentes no trabalho da diretora, como os corredores de hotel e conversas cotidianas, são empregados com maestria para reforçar a sensação de desconexão dos personagens.

Com o desenrolar da trama, testemunhamos a transformação do protagonista, que começa a redescobrir seu papel de pai ao perceber a filha emergindo para a vida adulta. Este despertar permite que ele veja as mulheres não apenas como objetos, mas como indivíduos plenos e complexos, convidando-o a adotar uma postura protetora.

Coppola adota uma abordagem imparcial e incisivamente feminina ao examinar a masculinidade, capturando nuances que talvez passassem despercebidas por um olhar masculino. A escolha por uma câmera baixa e imóvel, inspirada por obras como “Jeanne Dielman” de Chantal Akerman, enfatiza a perspectiva feminina, obrigando os personagens a se curvarem, sugerindo um mundo que muitas vezes marginaliza ou distorce suas figuras.

“Somewhere” revisita lugares já conhecidos, mas com um protagonista que, agora mais humano, reflete suas mudanças internas através de ações e olhares. A escassez de diálogos é um artifício que sublinha a força do que não é dito, mostrando que o silêncio pode falar mais alto do que palavras.

A tentativa final de Marco de articular seus sentimentos evidencia a complexidade de suas emoções e o impacto das escolhas estilísticas de Coppola, que rompem com convenções e oferecem um comentário sutil e provocativo sobre a natureza do sucesso e a busca por significado.

Coppola, assim, não se limita a apenas ilustrar o brilho e o glamour; ela convida a uma introspecção sobre a fragilidade que se esconde por trás das máscaras do estrelato. “Somewhere” transcende a narrativa simples e se afirma como um exame profundo das nuances da solidão e da vulnerabilidade humanas.

Através de uma abordagem onde até os momentos mais comuns se tornam reveladores, o filme reafirma sua importância no cenário atual, desafiando o espectador a olhar além das aparências e questionar o que realmente significa viver.

Filme: Somewhere

Direção: Sofia Coppola

Ano: 2010

Gêneros: Comédia/Drama/Romance

Nota: 9/10