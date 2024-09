Suspense produzido por M. Night Shyamalan que está no TOP 10 do Max em 41 países

Ishana Shyamalan, filha do aclamado diretor M. Night Shyamalan, inicia sua carreira de direção de longas-metragens com “Os Observadores”, um suspense baseado no livro de A.M. Shine. Aos 25 anos, Ishana utiliza o universo rico dos mitos e folclores nórdicos para construir a base de sua narrativa. Porém, o filme não consegue explorar de forma completa o potencial desses elementos. As singularidades e mistérios das lendas florestais ficam subutilizados, mas a habilidade de Ishana demonstra promissoras possibilidades de crescimento com a prática.

A trama gira em torno de Mina, interpretada por Dakota Fanning, uma jovem americana que trabalha em uma loja de animais em Galway, Irlanda. Sua missão é simples: transportar uma ave rara até um zoológico nas proximidades de Dublin. Com o objetivo de completar a tarefa em um único dia, Mina segue viagem de carro, cruzando as deslumbrantes paisagens irlandesas. É nesse ambiente natural, que mescla serenidade e inquietude, que a magia da narrativa de Ishana busca sua força, mergulhando o espectador em um mundo de fantasia e além da imaginação.

Mina carrega um passado doloroso, revelado aos poucos. Sabemos que ela perdeu a mãe há quinze anos, uma perda que ainda pesa em sua vida. Ela tem uma irmã gêmea, Lucy, que tenta manter contato, mas sem sucesso. Durante sua jornada, Mina se perde em uma floresta, quando seu celular para de funcionar, o GPS falha e o carro fica inutilizável. Cercada pela imensidão das árvores, Mina se vê em um cenário que facilmente poderia abrigar criaturas selvagens ou entidades demoníacas.

Determinada a encontrar uma saída, Mina vaga pela floresta, ainda segurando a gaiola com a ave. Ao avistar um vulto humano entre as árvores, sua reação não é de medo, mas de curiosidade. Ela persegue a figura na esperança de encontrar respostas: onde exatamente ela está? E, mais importante, como sair dali?

Eventualmente, Mina é conduzida por uma mulher enigmática de cabelos brancos como neve a um abrigo de vidro conhecido como “Poleiro”. Ali, vivem, além de Madeleine (interpretada por Olwen Fouéré), outras duas pessoas: Danny (Oliver Finnegan) e Ciara (Georgiana Campbell). Todos compartilham uma história em comum: cada um se perdeu na floresta em épocas diferentes. A sobrevivência deles depende do conhecimento transmitido por um predecessor, referido como Professor ou Kilmartin (John Lynch).

Esses conhecimentos revelam a existência dos “Observadores”, seres mágicos e demoníacos que, como o nome sugere, observam os humanos por detrás das paredes de vidro, como se estivessem assistindo a um programa de reality show. Os Observadores são avessos à luz, aparecendo apenas após o pôr-do-sol para espiar o comportamento e a aparência dos humanos perdidos.

Para evitar a ira desses seres, os habitantes do Poleiro seguem um rigoroso conjunto de regras. Essas normas foram descobertas ao longo do tempo, graças às experiências do Professor. Contudo, Mina, decidida a não ficar presa na floresta como seus companheiros, resolve desafiar essas regras, arriscando-se a confrontar as misteriosas e aterrorizantes criaturas que rondam na escuridão.

Embora Ishana aborde temas como voyeurismo, a individualidade e a cultura de entretenimento, a narrativa peca em entregar diálogos incisivos e uma estrutura de objetivos clara, deixando tanto o elenco talentoso quanto o público desorientados. Em certos momentos, o filme até flerta com a ideia de superação do luto, mas falta uma elaboração mais profunda.

Enquanto a fotografia de “Os Observadores” oferece vislumbres de beleza, os efeitos visuais carecem de originalidade e impacto. A atmosfera pretendida de tensão e medo nunca realmente se concretiza, resultando em uma experiência que flerta perigosamente com o tédio. Ambicioso e ousado, o filme promete mais do que consegue entregar, deixando no ar a sensação de um potencial não completamente explorado.

Filme: Os Observadores

Direção: Ishana Shyamalan

Ano: 2024

Gênero: Fantasia/Terror/Mistério

Nota: 8/10