Comédia romântica com Julia Roberts e George Clooney é um dos 10 mais assistidos mundialmente no Prime Video

Se você é fã de filmes reconfortantes, certamente vai se encantar com o reencontro de Julia Roberts e George Clooney em “Ingresso para o Paraíso”. Sob a direção de Ol Parker, conhecido por seu talento em criar tramas que aquecem o coração, como em “Mamma Mia!” e “O Exótico Hotel Marigold”, essa produção se desenrola com uma combinação envolvente de comédia e romance, trazendo de volta um dos casais mais adorados do cinema.

A dupla de estrelas, Clooney e Roberts, não é novata na tela grande, já tendo trabalhado junta em quatro filmes: “Onze Homens e um Segredo” (2001), “Confissões de uma Mente Perigosa” (2002), “Doze Homens e Outro Segredo” (2004) e “Jogo do Dinheiro” (2016).

As filmagens de “Ingresso para o Paraíso” começaram no início de 2021, mas foram interrompidas várias vezes devido à pandemia de Covid-19, resultando em um adiamento no cronograma. Agora, finalmente disponível para o público, o filme chega como uma lufada de ar fresco após os tempos difíceis de isolamento social.

Ambientado em Bali, na Indonésia, mas filmado em Queensland, Austrália, o enredo segue os personagens David (interpretado por Clooney) e Georgia (interpretada por Roberts), um casal divorciado que viaja até o outro lado do mundo com um objetivo em mente: impedir o casamento de sua filha Lily (Kaitlyn Dever) com um jovem local, fruto de um romance fulminante.

Embora David e Georgia mantenham uma relação conturbada e evitem contato, eles se unem na missão de trazer a filha recém-formada de volta aos Estados Unidos, para que ela siga o futuro que eles haviam idealizado para ela. Durante essa empreitada, que inclui até planos de roubar as alianças dos noivos, eles se deparam com a dura realidade de que, como Georgia diz à filha, “pais são capazes de fazer qualquer coisa pelos filhos, exceto deixá-los ser quem realmente são”.

Essa jornada de autodescoberta e aceitação não se limita apenas à filha; David e Georgia também são levados a refletir sobre os erros do passado e as falhas em seu próprio casamento. O filme habilmente combina humor leve com momentos de introspecção, abordando temas como a importância da comunicação, os perigos de expectativas irreais e como estas podem corroer relacionamentos significativos.

A química inegável entre Clooney e Roberts é uma das grandes forças do filme, proporcionando uma sensação de familiaridade e conforto que ressoa com o público. “Ingresso para o Paraíso” se apresenta como a escolha perfeita para quem busca um escape das preocupações cotidianas, oferecendo um alívio imediato para o mau humor ou corações partidos.

Filme: Ingresso para o Paraíso

Direção: Ol Parker

Ano: 2022

Gênero: Comédia / Romance

Nota: 9/ 10