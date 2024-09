Criador de conteúdo

Até pouco tempo atrás eu achava que era humorista e escritor, mas eu estava errado. Parece que hoje em dia, ninguém mais é conhecido por ser um escritor ou produtor de vídeos ou cineasta ou músico ou até mesmo artista de uma maneira geral, agora todos são criadores de conteúdo.

Mas afinal, o que é essa parada de conteúdo que a gente cria? Que porra é essa? Quando se sopra uma bola de encher, dessas de aniversário de criança, estamos criando conteúdo para a bola de encher, que no caso é justamente o ar. Quando um estofador troca a espuma do sofá velho e coloca uma espuma nova, ele está criando um conteúdo novo, afinal, a espuma é o conteúdo do sofá.

Na internet o conteúdo também é alguma coisa de encher, no caso um site ou um aplicativo. Só que deferentemente da espuma do sofá, que provem conforto para as bundas dos “sentantes”, o conteúdo na internet deve trazer engajamento. Já foi o tempo que engajada era a pessoa que entrava para a política, hoje em dia engajado é qualquer um que frequente as redes sociais.

Todos os conteúdos na internet concorrem entre si em busca de engajamento. Um conteúdo que é um texto muito bem escrito concorre com a charge bem desenhada e engraçada, com a esquete engraçada e com o vídeo de uma criança que dá cambalhotas gritando “mamãe, eu sei dar calhambotas!”. Como uma das reações mais procuradas por sites em busca de engajamento é que as pessoas digam “Ai, que fofinho!”, as “calhambotas” ganham de lavada o campeonato de engajamento.

Pois é, não dá para concorrer com as “calhambotas” por mais cambalhotas que eu dê nos meus textos!

Então fica a pergunta: será que agora somos todos criadores de conteúdo enchendo a internet de ar e de espuma?