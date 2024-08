4 filmes que estrearam esta semana na Netflix e que vão te fazer querer curtir o sábado e domingo em casa

The First Slam Dunk (2022), Takehiko Inoue

Divulgação / Cinecolor Films

Um jovem de 17 anos, marcado pela perda do irmão mais velho, dedica-se a honrar seu legado, perseguindo o sonho de se tornar uma estrela do basquete. Em seu segundo ano do ensino médio, ele joga com paixão no time da escola, determinado a alcançar a glória que seu irmão nunca pôde. Ao lado de seus colegas, ele enfrenta os desafios do esporte e a pressão de um torneio nacional, onde cada jogo é uma prova de suas habilidades e determinação. Enquanto se preparam para enfrentar os campeões atuais, a equipe encontra não apenas adversários em quadra, mas também as batalhas internas que cada jogador carrega. A jornada vai além do esporte, explorando laços de amizade e o peso das expectativas que cada um carrega. Com determinação e coração, esses jovens buscam não apenas vencer, mas também encontrar um sentido maior em suas vidas, unindo forças para superar não apenas os oponentes, mas também suas próprias limitações.