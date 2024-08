Os 10 sites com maior audiência e tráfego em Goiás no primeiro semestre de 2024

De acordo com o ranking de visualizações do primeiro semestre de 2024, realizado pelo RD Marketing Digital, o panorama das audiências dos principais veículos de comunicação sediados em Goiás foi revelado com clareza. Baseado em dados obtidos através de ferramentas como Google Analytics, Comscore, Cloudflare e Ahrefs, este levantamento proporciona uma visão precisa do desempenho online desses veículos.

O estudo evidencia a posição de destaque ocupada por alguns portais que, ao longo dos meses, conseguiram atrair uma audiência significativa. Revista Bula lidera o ranking com uma média mensal de 20,50 milhões de visualizações, reafirmando sua influência no cenário digital brasileiro. Em seguida, G1 Goiás ocupa a segunda posição com 17,70 milhões de visualizações, refletindo a força do jornalismo digital na região. O Portal 6, com 14,40 milhões de visualizações, assegura a terceira colocação, indicando seu crescimento e relevância contínuos. O Jornal Opção, em quarto lugar, com 9,50 milhões de visualizações, mantém-se como uma referência consolidada na mídia local. Por fim, O Popular fecha o grupo dos cinco primeiros colocados, com 7,60 milhões de visualizações, destacando-se como um dos veículos mais tradicionais do estado.

Esses números sublinham a importância crescente da mídia digital e a necessidade constante de inovação para manter a relevância no competitivo mercado de comunicação em Goiás

MÉDIA MENSAL DE JANEIRO A JUNHO DE 2024

Revista Bula: 20,50 milhões de visualizações

G1 Goiás: 17,70 milhões de visualizações

Portal 6: 14,40 milhões de visualizações

Jornal Opção: 9,50 milhões de visualizações

O Popular: 7,60 milhões de visualizações

Curta Mais: 3,20 milhões de visualizações

ZAP Catalão: 2,70 milhões de visualizações

Mais Goiás: 0,90 milhão de visualizações

Diário de Goiás: 0,50 milhão de visualizações

O Hoje: 0,40 milhão de visualizações