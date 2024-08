Último dia na Netflix: o filme que foi visto por 262 milhões de espectadores e faturou R$ 7,5 bilhões

Desde os tempos mais remotos, as distopias têm servido como um espelho para refletir o caos intrínseco ao mundo, expondo a decadência econômica e moral em que muitos se encontram, numa espécie de marcha hipnótica rumo à desgraça. Essa caminhada inexorável, em que se aceitam as agruras sem resistência, lembra o destino do camundongo frente à serpente que o enfeitiça e devora sem pressa. É como se aguardássemos, impotentes, que uma força superior abreviasse o sofrimento dos que já foram privados até do mínimo necessário para uma existência digna, desejando secretamente que a morte venha como alívio definitivo para uma agonia contínua.

“Jogos Vorazes: Em Chamas” mantém, de forma astuta, o tom sombrio que Gary Ross estabeleceu no primeiro filme da série, um ano antes. Agora, sob a direção de Francis Lawrence, essa tensão é levada ao extremo, pendendo sempre à beira do colapso. Essa constante sensação de ruptura iminente é o que sustenta a força do roteiro de Michael Arndt e Simon Beaufoy, inspirado na obra de Suzanne Collins, embora a verdadeira magia se manifeste muito além das palavras escritas.

Afirmar que Jennifer Lawrence é o coração pulsante da franquia pode soar como um clichê, mas é uma verdade inegável. Ainda no início de uma carreira que se mostraria brilhante, a atriz — cujo sobrenome comum com o diretor é mera coincidência — carrega nas costas a profundidade reflexiva do enredo. Sua atuação se harmoniza com os elementos técnicos, como a fotografia melancólica de Jo Willems e a trilha sonora quase burocrática, mas eficiente, de James Newton Howard. Em contraste, o romance entre Katniss Everdeen e Peeta Mellark permanece morno, em grande parte devido à falta de carisma de Josh Hutcherson, cuja presença é comparável a uma garrafa vazia. Mesmo assim, o casal é empurrado para batalhas cada vez mais brutais.

Relutantemente, Katniss e Peeta tornam-se catalisadores de pequenas revoluções contra o Capitólio, com Panem — os doze distritos que compõem a nação — começando a experimentar uma força inédita. Ao preparar o público para as inevitáveis sequências de confrontos, em que cada distrito seleciona dois tributos, um de cada sexo, para lutar até a morte, Lawrence faz bom uso da excelente atuação de Stanley Tucci como Caesar Flickerman, o extravagante apresentador do reality show que expõe a vida dos novos gladiadores.

Francis Lawrence preserva a essência apocalíptica da narrativa de Collins, concentrando-se na forma como os dois tributos do empobrecido Distrito 12 se preparam para um confronto que terá apenas um sobrevivente. Nesse cenário de guerra motivada por ideais duvidosos, brilham também os antagonistas President Snow, interpretado por Donald Sutherland, e Plutarch Heavensbee, vivido por Philip Seymour Hoffman (1967-2014), personagens de uma profundidade rara no cinema.

Filme: Jogos Vorazes: Em Chamas

Direção: Francis Lawrence

Ano: 2013

Gêneros: Ação/Ficção científica

Nota: 9/10