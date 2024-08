O filme da Netflix que pode se tornar o mais assistido da carreira de Justin Timberlake

O suspense “Camaleões”, estrelado pelo vencedor do Oscar Benicio Del Toro, marca a estreia de Grant Singer na direção de longas-metragens. Com um roteiro colaborativo que envolve o próprio Del Toro e Benjamin Brewer, o filme acompanha o detetive Tom Nichols (Del Toro) enquanto investiga o assassinato de Summer (Matilda Lutz), corretora imobiliária e namorada de Will Grady (Justin Timberlake), herdeiro da empresa onde ela trabalhava.

A morte de Summer abre um leque de suspeitos, incluindo o ex-marido Sam Gifford (Karl Glusman) e Eli Phillips (Michael Pitt), um homem em busca de vingança contra a empresa que a vítima representava. No entanto, conforme Nichols avança na investigação, ele descobre uma teia complexa que vai além de um simples crime passional, envolvendo tráfico de drogas e corrupção policial. Cada pista revela uma conspiração mais profunda, exigindo do detetive uma resiliência que lembra a obstinação de Frank Serpico.

A performance de Del Toro, sempre marcante, se destaca ao encarnar um herói com sua própria bússola moral, que, embora firme, sabe quando traçar limites. Em determinados momentos, Nichols está tão absorvido em seus pensamentos que o espectador quase compartilha de suas paranoias e ansiedades, como se o mundo ao seu redor fosse um distante eco. Essa imersão psicológica é uma das forças do filme, conduzindo o público através do labirinto mental do protagonista.

Grant Singer, conhecido por seu trabalho em videoclipes, imprime ao filme um ritmo dinâmico e propulsivo, aproveitando influências de clássicos como “Um Corpo que Cai”, “A Sangue Frio” e “Zodíaco”. Sua colaboração com Del Toro foi facilitada pelos produtores de “Sicario”, que também garantiram a parceria com a Netflix. A cinematografia de Mike Gioulakis, utilizando a técnica film box, acrescenta uma textura setentista ao visual do filme, que ganha um charme noir enquanto Del Toro comanda as cenas com sua presença magnética.

Embora “Camaleões” não traga uma narrativa radicalmente nova, Singer se destaca ao criar uma obra com um tom clássico e refinado, que ressoa com a tradição dos grandes thrillers policiais. Este filme representa um começo promissor para Singer, que já estreia com força, contando com a habilidade de um veterano como Del Toro para dar vida a um suspense envolvente e estiloso.

Filme: Camaleões

Direção: Grant Singer

Ano: 2023

Gênero: Suspense/Policial

Nota: 9/10