Indicado ao Oscar, aplaudido de pé em Cannes, o filme mais bonito (e hipnotizante) que você irá ver na Netflix

Com a primeira indicação de Paul Mescal ao Oscar de Melhor Ator, “Aftersun” mergulha nas lembranças de Charlotte Wells, capturando os últimos momentos de férias que ela compartilhou com seu pai no litoral turco. No longa, o pai é Calum (Mescal), que, ao completar 31 anos, decide passar esse tempo especial com sua filha de 11 anos, Sophie (Frankie Corio). Afastado da vida cotidiana da família na Escócia, Calum ainda mantém uma conexão afetiva com Sophie, influenciando profundamente seus interesses artísticos.

Sophie, com sua câmera MiniDV, registra momentos do pai, ecoando as próprias experiências de Charlotte ao filmar seu pai durante a juventude. “Aftersun” está repleto de laços emocionais para Charlotte, especialmente na Netflix. Enquanto Calum deseja estar mais presente, algo profundo e perturbador o mantém distante, mesmo em momentos de proximidade.

O filme é um mosaico de flashes, representando memórias fragmentadas de dias ensolarados na piscina, passeios de barco, gravações amadoras, karaokê e uma pista de dança ao som de “Under Pressure” de David Bowie. No entanto, sob a superfície de felicidade, Calum começa a desaparecer, engolido pela escuridão emocional. Ele se afasta silenciosamente, deixando perguntas não respondidas e criando um abismo entre ele e Sophie. Ao proteger a filha de suas lutas internas, ele inadvertidamente erige barreiras emocionais.

Charlotte Wells, praticante de Tai Chi, integra detalhes como esse no filme para ilustrar a busca de Calum por equilíbrio. Sophie, por sua vez, vive a transição da infância para a adolescência, percebendo que algo não está certo com seu pai, mas impotente para alcançá-lo completamente.

Calum é um pai jovem, muitas vezes confundido com um irmão mais velho, carregando responsabilidades para as quais não estava preparado. Seus planos, como mudar para um apartamento onde Sophie teria seu próprio quarto e iniciar um negócio, parecem carregados de frustração e insatisfação com os rumos da vida.

Charlotte, agora da mesma idade que seu pai tinha, enfrenta os sentimentos e pressões de um adulto jovem ainda em busca de autodescoberta. Os filhos idealizam a figura paterna, acreditando que os pais têm todas as respostas, mas a realidade é que, muitas vezes, os adultos também se sentem perdidos, agindo por instinto e esperança.

Com a maturidade, Charlotte pode finalmente entender a angústia e confusão que seu pai sentia. Ele faleceu aos 39 anos, vítima de uma depressão devastadora. “Aftersun” é uma dolorosa viagem ao passado, uma tentativa de desvendar o homem por trás da imagem do pai.

Filme: Aftersun

Direção: Charlotte Wells

Ano: 2022

Gênero: Drama

Nota: 10