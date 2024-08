O filme da Netflix que foi assistido por 186 milhões de pessoas

“Alerta Vermelho” exemplifica que simplesmente investir em algoritmos de busca, despejar grandes quantias de dinheiro e contratar um elenco estelar não garante o sucesso de uma produção. A Netflix, ao destinar US$ 200 milhões para este projeto, visava criar um blockbuster, mas a realidade mostrou-se bem diferente.

O filme, dirigido e roteirizado por Rawson Marshall Thurber, gira em torno de uma caçada entre dois ladrões de arte, um dos quais é um trapaceiro exagerado. O investimento impressionante contrasta com a produção de “O Irlandês” (2019), que custou US$ 160 milhões e tinha uma duração consideravelmente maior. É relevante notar que mais de um terço do orçamento de “Alerta Vermelho” foi gasto apenas com os salários do elenco principal e do diretor. Apesar de Dwayne Johnson, Ryan Reynolds e Gal Gadot terem seus encantos individuais, o retorno desse investimento não se justifica plenamente.

Na narrativa, Johnson interpreta John Hartley, um policial que lidera o primeiro ato até ser injustamente acusado e forçado a colaborar com Nolan Booth, vivido por Reynolds, o famoso ladrão de arte. Booth e Hartley devem lidar com a rivalidade de Sarah Black, também conhecida como “O Bispo”, interpretada por Gadot. A premissa gira em torno de uma das relíquias de Cleópatra, um dos três ovos de ouro que acabam em mãos erradas.

O filme rapidamente apresenta o Bispo e, por meio de flashbacks apressados, tenta explicar a conexão entre Hartley e Booth, além de introduzir Urvashi Das, investigadora do FBI interpretada por Ritu Arya. Arya, em meio à agitação e ao excesso de personagens, se destaca com uma atuação contida, trazendo um toque de qualidade ao filme. O confronto entre sua personagem e Hartley é um dos pontos altos da narrativa, embora tudo ocorra de forma muito apressada. A impressão é que o filme se concentra tanto no trio principal que acaba ignorando talentos como o de Arya.

“Alerta Vermelho” se mostra um pastiche de “007” e “Onze Homens e Um Segredo” (2001), além de uma referência insípida a “De Olhos Bem Fechados” (1999). A combinação de clichês e referências desgastadas faz com que o filme se torne um aglomerado de “Easter eggs” sem inovação, onde o humor de Reynolds não consegue resgatar a trama. A química esperada entre Reynolds e Johnson não se concretiza, e a performance de Gadot não sustenta o filme ao longo do tempo.

O questionamento sobre o motivo que levou a Netflix a investir tanto neste projeto se torna evidente. Em uma das cenas, há uma autoreferência que, embora pareça trivial, reflete a falta de ousadia na indústria cinematográfica atual.

Filme: Alerta Vermelho

Direção: Rawson Marshall Thurber

Ano: 2021

Gêneros: Ação/Comédia/Thriller

Nota: 7/10