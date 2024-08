Projeto de Goiás que forma leitores e capacita na produção audiovisual se torna referência nacional

No interior do Brasil, em São Simão, Goiás, um projeto vem ganhando destaque nacional ao demonstrar como a união entre cultura e educação pode transformar vidas e comunidades. O “Ilha da Imaginação”, iniciativa sociocultural, totalmente gratuita, patrocinada pela SPIC Brasil e aprovada pela Lei de Incentivo à Cultura, tem sido um exemplo de sucesso ao promover a capacitação da leitura, da escrita e da produção audiovisual entre jovens de escolas públicas e está em sua 6ª edição.

Iniciado em 2019, o “Ilha da Imaginação” já impactou mais de 50 mil crianças e adolescentes em mais de 120 escolas públicas por meio de cursos e distribuição de livros para todos os participantes.

O projeto conta com duas frentes: a Escola Fixa que está localizada em São Simão de Goiás e que atende 120 alunos de 8 a 17 anos nos cursos contínuos para capacitação de Leitura, escrita de Roteiros e Produção de Animação (2D e 3D) utilizando softwares como Moho, After Effects e Blender em computadores individuais e que acontece no contraturno escolar e as Oficinas Itinerantes, que são realizadas nas escolas federais, estaduais e municipais do interior de Goiás e Minas Gerais, para alunos de 8 a 15 anos que têm acesso a um curso lúdico e enriquecedor que incentiva a leitura, a escrita e a expressão criativa por meio da produção de pequenos vídeos de Stopmotion em 2D.

Ampliação

Mais recentemente, reforçando o compromisso do projeto em proporcionar um currículo consistente para as artes, foram incluídas aulas de teatro que tem estimulado a expressão oral e corporal e fortalecido a socialização e a autoestima dos alunos participantes. “O teatro é fundamental para que os alunos desenvolvam habilidades de expressão ao mesmo tempo em que aumenta consideravelmente o interesse pela leitura e a escrita”, ressalta Danielle Cabral, gestora do projeto pelo Instituto Maker.

O projeto também se destaca pelo envolvimento contínuo dos ex-alunos, alguns retornam como monitores, criando um ciclo virtuoso de aprendizado e desenvolvimento dentro da própria comunidade. Esse formato não só mede o impacto educacional do projeto, mas também proporciona empregabilidade e protagonismo aos jovens.

Danielle Cabral faz uma consolidação importante sobre a iniciativa: “O programa perpassa várias áreas da arte e da criação para consolidar e despertar o interesse das crianças e adolescentes de maneira lúdica, alegre, saudável e nunca utilitarista, com objetivo de desenvolver a autoestima, melhorar a expressão verbal e corporal de maneira humanista e libertadora”.

A alfabetização no Brasil é um grande desafio, então buscamos colaborar para a melhoria da leitura em si, contribuir para que os participantes possam “ler o mundo” e despontar a sua capacidade crítica para o que vê e o que lê. Incentivar que construam e contem suas próprias histórias com respeito às subjetividades, em conjunto com a aprendizagem das tecnologias, ampliando seus repertórios para o despertar de cidadãos e cidadãs mais conscientes, críticos e com poder de escolha”.

Consolidado, o “Ilha da Imaginação” alcança escolas e comunidades, estabelecendo um padrão de qualidade, que desponta como um modelo escalonável de projeto sociocultural. O próximo passo natural é expandir essa metodologia para outras regiões do Brasil, levando cultura, educação e oportunidade a milhares de jovens.