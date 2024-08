O peso do @rroba

Outro dia eu estava conversando com um sujeito bem mais jovem do que eu. Em determinado momento o cara me perguntou: — Qual é o seu arroba?

— Não sei — eu respondi, surpreso — Achei que ele queria saber o meu peso em arrobas, o que considerei uma afronta. Será que ele estava me achando tão gordo que achava que eu pesava como um boi?

Pensei em xingar o cara, mas resolvi ser educado e perguntei:

— Posso responder em quilos?

— Em quilos? Como assim? — Agora foi o sujeito que ficou sem entender.

Eu ainda demorei um pouco para sacar que o arroba a que ele se referia era o nome que eu usava nas minhas redes sociais. Ele só queria saber qual era o meu arroba no Instagram! Tratei de informar o meu Instagram ao sujeito, com o seu devido arroba (@betosilvaseucasseta).

Quando eu era jovem a palavra arroba para mim era apenas uma medida de peso usada por pessoas do campo. Eu nunca fui proprietário de boi ou porco ou qualquer coisa que fosse medida em arrobas, portanto mal usava essa palavra. Mas com o advento da Internet a palavra arroba cresceu, saiu do campo, foi para a cidade e ficou famosa, muito famosa! Ela até trocou de gênero, se antigamente era “uma arroba”, feminino, agora todo mundo tem o seu arroba, bem masculino, nas redes sociais. Já nos acostumamos com aquele símbolo, aquele @, um “a minúsculo com um círculo em volta”.

Hoje todos temos um ou vários arrobas próprios, seja no Twitter, no Facebook, no Instagram ou no Tiktok. O arroba nos identifica, nós somos o nosso arroba, a nossa vida é dependente dos arrobas, não somos ninguém sem arrobas.

E tanto usamos a palavra arroba por conta das nossas redes sociais, que já podemos voltar a usá-la como medida de peso, afinal um arroba com milhares de seguidores é bem mais “pesado” do que um arroba com cinquenta e poucos gatos pingados. E podemos até chegar para o dono de um desses arrobas que tem milhões de seguidores, um verdadeiro rebanho, e perguntar:

— Quantas arrobas pesa o seu arroba?