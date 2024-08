Sequência de fenômeno da ação, filme foi visto por 43 milhões de pessoas na semana de estreia na Netflix

A sequência “Resgate 2” eleva a narrativa a um nível que rivaliza com as melhores histórias de super-heróis, proporcionando uma trama tão envolvente quanto qualquer aventura épica. Sob a direção precisa de Sam Hargrave, os personagens desempenham papéis bem definidos, com o surgimento inevitável do herói que, a princípio, parece ter a resposta para todos os dilemas. O conflito central, que desperta no espectador a sensação de desespero e expectativa, encontra sua resolução no protagonista, cujas características heroicas são apresentadas de forma quase inescapável. O roteiro, assinado por Joe Russo—também co-diretor de “Vingadores: Ultimato” ao lado de seu irmão Anthony — não apenas revisita, mas tenta redefinir o papel dos heróis como salvadores do mundo no cinema contemporâneo.

O protagonista, Tyler Rake, interpretado por Chris Hemsworth, está longe de ser o herói típico. Solitário e debilitado, ele tenta se manter relevante em um mundo que já não o valoriza como antes. O filme explora sua luta para se reafirmar, enquanto ele se agarra a qualquer resquício de propósito. Esses momentos de vulnerabilidade são capturados com maestria por Hargrave, que destaca a renúncia das vaidades mundanas em favor da sobrevivência pura. Em comparação ao primeiro filme, lançado em 2020, Rake aqui se apresenta mais determinado, embora ainda atormentado por dúvidas sobre sua própria capacidade. Essa incerteza se traduz em uma sensação de tensão constante no público, que se pergunta se o herói está realmente à altura do desafio ou se está apenas se iludindo.

A atuação de Golshifteh Farahani como Nik Khan complementa essa narrativa de incerteza. Sua expressão, iluminada pela luz dourada da cinematografia de Greg Baldi, é um lembrete constante das falhas morais do protagonista. Os flashbacks, cuidadosamente integrados ao enredo por Hargrave, servem para sublinhar a natureza ambígua de Rake, tornando-o um personagem menos previsível e mais complexo do que os típicos heróis de ação. Essa abordagem mais sombria e introspectiva confere ao filme uma profundidade rara em produções do gênero.

Enquanto isso, Rake se vê cercado por aliados e inimigos em igual medida. Nik, que supervisiona de perto os cuidados médicos necessários para a recuperação do protagonista, emerge como uma figura chave na trama, apesar de seu medo e desconfiança em relação ao homem que deveria ser um líder. Mesmo quando Tyler está preso em um coma aparentemente interminável, a narrativa mantém a expectativa de que ele irá se levantar e retomar sua missão. Esse retorno triunfal, quando finalmente ocorre, transforma “Resgate 2” em uma saga moderna, começando nos Emirados Árabes Unidos e solidificando ainda mais a imagem de Rake como um herói à moda de Nietzsche, incansável em sua busca por superar suas próprias limitações.

O ritmo da narrativa se intensifica, especialmente no clímax do filme, onde Rake e Nik se encontram em um trem desgovernado, em meio a uma chuva de balas. A trama retoma a rivalidade com os capangas de Ovi Mahajan, um poderoso chefão do crime em Mumbai, interpretado por Pankaj Tripathi. A memória da operação de resgate fracassada, que envolveu o filho de Mahajan, Ovi Jr., interpretado por Rudhraksh Jaiswal, é reavivada, adicionando uma camada extra de tensão à missão atual. A luta não é apenas pela sobrevivência, mas também pela redenção, em uma batalha que os coloca contra uma fraternidade mafiosa implacável.

Hargrave utiliza os clichês do gênero para tecer uma narrativa de misantropia e desesperança, ao mesmo tempo em que aprofunda o desenvolvimento de seus personagens principais. As prisões austríacas de Schwarzau e Graz-Karlau, onde se desenrola parte da trama, servem como metáforas para as prisões internas de Rake e Nik. A promessa de uma felicidade compartilhada, sugerida pelo vilão vivido por Idris Elba no final do filme, permanece incerta, deixando em aberto o destino dos personagens e pavimentando o caminho para uma possível continuação.

“Resgate 2” é mais do que uma simples sequência; é uma exploração profunda dos dilemas morais e das complexidades humanas que tornam o gênero de ação tão atraente. Hargrave entrega um filme que não apenas entretém, mas também desafia o público a refletir sobre o verdadeiro significado de ser um herói.

Filme: Resgate 2

Direção: Sam Hargrave

Ano: 2023

Gêneros: Ação/Thriller

Nota: 8/10