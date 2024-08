Na Netflix, o melhor filme de 2024, baseado em um livro que vendeu 10 milhões de exemplares

Embora ainda não tenhamos testemunhado a plena responsabilização de celebridades por seus delitos, o crescente interesse de jornalistas e cineastas em tais acontecimentos indica que a justiça está se aproximando de seu devido momento. Escândalos sexuais, em particular, continuam a capturar a atenção da mídia e da indústria cultural, como demonstra a série “A Grande Entrevista”, que explora os tumultos envolvendo o príncipe Andrew Albert Christian Edward, o terceiro filho da Rainha Elizabeth II.

Andrew, conhecido como duque de Iorque, não é lembrado por suas contribuições à caridade ou à defesa ambiental, ao contrário de seu irmão mais velho, o atual rei Charles III — que também enfrentou controvérsias durante seu casamento com Diana de Gales. O duque de Iorque tornou-se notório devido a encontros secretos com mulheres, muitas das quais eram menores de idade, culminando em um processo criminal por abuso de Virginia Louise Giuffre, quando ela tinha apenas dezessete anos, no ano de 2001.

O diretor Philip Martin aborda o caso com uma perspectiva abrangente, revelando uma gama de figuras perturbadoras e subtramas chocantes por meio de um roteiro meticulosamente elaborado. Samantha McAlister, uma das jornalistas envolvidas nas negociações para a entrevista com Andrew para a BBC, detalha com Geoff Bussetil e Peter Moffat toda a estratégia desenvolvida para capturar evidências incontestáveis dos crimes do príncipe, além de explorar os bastidores dessa entrevista marcante, que se revelou um dos maiores scoops do século.

Em 2000, o fotógrafo Jae Donnelly, de Nova York, foi chamado por McAlister, produtora do “Newsnight” da BBC, para monitorar Jeffrey Epstein, que já enfrentava uma série de acusações de crimes sexuais. À medida que McAlister e Donnelly investigavam, a atenção se voltou para a família real, um foco que Martin perseguiu com afinco, ampliando a narrativa para incluir não apenas Epstein, mas também outras dimensões do escândalo.

Ghislaine Maxwell, a socialite britânica e ex-companheira de Epstein, entrou em cena, intensificando ainda mais a controvérsia. Eventualmente, descobriu-se que as festas promovidas por Epstein e Maxwell eram apenas a superfície de um vasto esquema de tráfico de mulheres. Epstein, que estava cumprindo uma pena de vinte anos de prisão, cometeu suicídio no Centro Correcional Metropolitano de Nova York. Por sua vez, o príncipe Andrew resolveu o caso ao pagar doze milhões de libras a Giuffre e teve seus títulos reais suspensos pela Casa de Windsor.

Filme: A Grande Entrevista

Direção: Philip Martin

Ano: 2024

Gêneros: Drama/Biografia

Nota: 9/10