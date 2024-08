Pare agora o que está fazendo e desligue o cérebro: comédia policial francesa que acaba de chegar à Netflix vai alegrar seu dia

A comédia policial francesa “Nice Girls” brinca com o duplo sentido do título, que faz alusão tanto ao fato de as protagonistas serem “boas meninas” quanto à ambientação da história na cidade de Nice, França. O enredo segue duas policiais, que, apesar de competentes, mostram-se bastante atrapalhadas, forçadas a unir forças para desvendar um mistério.

A trama se desenrola a partir do momento em que Léo (Alice Taglioni) começa a investigar o desaparecimento de seu parceiro, Ludo. Não demora para que ela descubra que ele, que também era seu melhor amigo, foi assassinado. A situação se complica ainda mais quando Mélanie (Stéfi Celma) é enviada da Alemanha para ajudar nas investigações. As complicações surgem, em primeiro lugar, porque Léo resiste à ideia de ser auxiliada por uma policial estrangeira; em segundo lugar, porque Mélanie, ansiosa por aceitação, se esforça demais para agradar Léo; e, por último, porque a investigação acaba por revelar uma conspiração de grandes proporções, que coloca toda a cidade de Nice em perigo.

O filme adota uma estética que remete aos anos 1980, e as personagens Léo e Mélanie, embora falhas, são retratadas tentando acertar em meio a erros e confusões. Apesar de as duas policiais eventualmente comprovarem sua competência, essa demonstração é ofuscada por uma série de situações embaraçosas e absurdas. O humor da película tenta capturar a essência das comédias policiais americanas da década de 1980, mas com piadas adaptadas ao contexto moderno, buscando evitar o politicamente incorreto. Há diversas cenas de luta, mas estas não conseguem gerar a tensão e a adrenalina necessárias para prender o espectador.

A conspiração central da trama está ligada a questões de mudança climática, envolvendo um vilão ganancioso e uma ativista ambiental no estilo de Greta Thunberg, cuja vida está em perigo. Nesse cenário, Léo e Mélanie são obrigadas a unir forças, enfrentando suas personalidades contrastantes: Léo é prática e direta, enquanto Mélanie é meticulosa e sistemática. À medida que a história avança, algumas pontas soltas começam a se conectar, como a ligação de Mélanie com Ludo e a relação de sua morte com a conspiração que ameaça Nice.

Embora “Nice Girls”, na Netflix, não se destaque pela originalidade, repetindo muitos clichês do gênero, o filme é salvo pela performance das atrizes principais, que conseguem transmitir uma química cativante. Os diálogos, ainda que não sejam os mais engraçados ou envolventes, perdem parte do impacto devido à tradução, o que prejudica um pouco o humor. Mesmo assim, o filme, com sua curta duração de uma hora e meia, oferece entretenimento leve para quem busca algo descompromissado e sem muita profundidade.

Filme: Nice Girls

Direção: Noémie Saglio

Ano: 2024

Gênero: Policial/Comédia/Ação

Nota: 8