Último dia para assistir: filme de ação de tirar o fôlego com Scott Adkins é um dos melhores thrillers da Netflix

Cain, um prisioneiro marcado pela dor e pela sede de vingança, é liberado temporariamente para visitar sua mãe, prestes a sucumbir a um câncer de pâncreas. Contudo, ao chegar, depara-se com o corpo já sem vida. A perda acende ainda mais o desejo de justiça que o consome, pois, com o pouco tempo que lhe resta fora das grades, Cain se empenha em acertar as contas com o policial responsável por sua prisão e pela brutalidade que quase lhe custou a vida.

Cada instante fora da cadeia é dedicado a essa missão, refletindo o nome que carrega, remetendo ao irmão bíblico marcado pelo ódio. A mente de Cain se divide entre o desejo de vingança e a lembrança de momentos menos sombrios, embora estes sejam ofuscados pelas memórias de dor. Sua luta mais intensa, no entanto, é interna — uma batalha contra os pensamentos que o ameaçam levar à loucura. Alimentado por uma obsessão vingativa, Cain se mantém em pé, mesmo sabendo que seu futuro é sombrio e praticamente sem esperança.

O filme ”Implacável” (2019) faz jus ao título, utilizando o personagem de Cain para explorar temas como a determinação e o desalinhamento social. O diretor Jesse V. Johnson atende ao que o público espera, entregando intensas sequências de confrontos físicos, características do gênero conhecido como “cinema de ação masculino”, onde protagonistas, muitas vezes despidos de qualquer dignidade restante, dependem de sua virilidade para encontrar algum propósito na vida.

Esse excesso de masculinidade tóxica, longe de revigorá-los, acaba por consumi-los. Cain, interpretado por Scott Adkins, exemplifica essa trajetória: um homem outrora menos amargurado, cuja crescente força física apenas evidencia sua fragilidade interna. Johnson trabalha essa dualidade com maestria, fazendo com que o espectador precise refletir sobre a complexidade da narrativa para captar a essência desse conflito.

Cain inicia sua jornada como um criminoso de pouca importância, desprezado até pelos seus próprios pares, incluindo seu irmão Lincoln, interpretado por Craig Fairbrass. À medida que a história avança, o filme se aprofunda nos conflitos familiares, retratados tanto do ponto de vista de Cain quanto de Lincoln. Este, envolvido em atividades criminosas de grande envergadura, acaba traindo Cain, resultando em sua prisão. No cárcere, Cain descobre uma força inusitada, canalizando sua raiva para intensos treinos físicos, que transformam seu corpo e sua mente. A narrativa se desenrola com Cain tornando-se cada vez mais agressivo, até que uma emboscada o deixa gravemente ferido, marcando-o com uma aparência bestial que se torna sua assinatura.

Determinando-se a escapar, Cain aproveita uma oportunidade arriscada e foge, dirigindo-se ao pub de Bez, um local exclusivo para criminosos de alto escalão. Sem ser convidado, mas determinado, Cain força sua entrada, eliminando qualquer resistência com brutalidade. Enquanto espera a chegada de Lincoln, Cain deixa claro que sua paciência se esgotou, e que não há espaço para negociações.

A trama se desenrola em torno do conflito entre os dois irmãos, culminando em uma série de confrontos cada vez mais sangrentos, com o clímax ocorrendo no bar de Bez. A performance de Adkins, destacada pela caracterização precisa, entrega um personagem cujo caminho é moldado pela violência, mas também carrega um peso dramático. A história, marcada por cicatrizes, reforça que nesse universo, a dor é tanto um fardo quanto uma marca de sobrevivência.

Filme: Implacável

Direção: Jesse V. Johnson

Ano: 2019

Gêneros: Ação/Crime

Nota: 8/10