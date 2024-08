Melhor atuação da carreira de James McAvoy está na Netflix

O intelecto humano é um vasto território repleto de mistérios e caminhos traiçoeiros, onde não é surpreendente que alguns, ao se aventurarem nos recessos de seus pensamentos mais profundos, nunca encontrem o caminho de volta. M. Night Shyamalan é um mestre em explorar os cantos mais obscuros da psique humana, e em “Fragmentado”, na Netflix, o diretor encontra a oportunidade ideal para examinar os aspectos mais sombrios da personalidade de alguém que vive à mercê de uma multidão interior e de uma natureza brutal que o domina.

Preso entre esses extremos, o personagem busca, de forma inconsciente, tanto o poder sombrio que o mantém ativo em seus impulsos, quanto um salvador com coragem suficiente para libertá-lo das sombras opressivas que o envolvem, embora ele também se acostume a governar seu próprio reino sem limites e sem lei.

Shyamalan constrói o personagem Kevin Wendell Crumb, cuja mente fragmentada abriga diversas personalidades, desenvolvendo em paralelo a história de Casey Cooke, uma jovem que, sem querer, é arrastada para uma situação perturbadora. Casey, interpretada por Anya Taylor-Joy, é uma personagem introspectiva, que parece preferir se manter à margem dos lugares que frequenta.

No entanto, sua trajetória é crucial para o desenrolar dos acontecimentos, que se desenrolam de maneira imprevisível, como um reflexo das escolhas que moldam nossas vidas. Kevin, ao entrar em cena, serve para reforçar a ideia de que cada jornada é única e singular, e que a vida da jovem Casey adquire um novo significado a partir desse encontro com o inusitado.

James McAvoy entrega uma atuação intensa e multifacetada, equilibrando com maestria as complexidades do personagem antagonista. Shyamalan atribui a Kevin 23 personalidades distintas, cada uma com suas próprias peculiaridades, medos e neuroses. Embora nem todas sejam exploradas detalhadamente, o ator consegue criar um retrato coeso e envolvente de um indivíduo fragmentado.

Entre as personalidades mais destacadas estão Hedwig, uma criança de nove anos, e Barry, um homem de trinta e poucos anos obcecado por moda. Esses alter egos, junto com os demais, são liderados por Dennis, a personalidade mais dominante, que mantém Casey e outras duas jovens presas em um quarto isolado.

O diretor utiliza uma variedade de recursos narrativos e visuais para pintar um quadro da loucura sob diferentes ângulos, com a personagem da psiquiatra Karen Fletcher, vivida por Betty Buckley, representando a tentativa de confrontar e entender essa complexidade. No entanto, o desfecho deixa claro que Kevin é derrotado apenas por uma força contra a qual ele não possui defesa.

Filme: Fragmentado

Direção: M. Night Shyamalan

Ano: 2016

Gêneros: Thriller/Terror

Nota: 8/10