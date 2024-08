A comédia mais inteligente da Netflix em 2024

Quem imaginaria que os alemães têm um gosto pelo absurdo? Essa é a impressão que se forma durante os 90 minutos de “Noite de Jogos”, uma comédia engenhosa de Marco Petry. Conhecido por trabalhos como “Mein Freund das Ekel” (2021), Petry demonstra habilidade em misturar humor com temas desconfortáveis. Neste filme, um grupo de amigos se reúne ao redor de uma mesa para manter uma tradição secular de jogos, esperando que a noite seja tão agradável quanto as anteriores, apesar da presença de dois novos convidados, cada um trazendo sua própria dose de imprevisibilidade.

O enredo se desenrola de forma meticulosa, até que o roteiro de Claudius Pläging e Andrej Sorin introduz uma série de mal-entendidos, enganos — tanto intencionais quanto acidentais — e uma troca constante de farpas entre dois personagens centrais. Tudo isso ocorre enquanto uma ave rara escapa do cativeiro, um caçador de javalis perambula por Berlim, e suspeitas de traição começam a pairar sobre os anfitriões. Embora a trama se aproxime do desfecho trágico, o humor prevalece.

Uma caminhada com os cães pelo parque se transforma em uma tarde de conversa agradável e sexo intenso para Pia, uma fotógrafa, e Jan, dono de uma loja de bicicletas — depois que seus cães já haviam tido um encontro mais íntimo. Jan deseja que Pia passe a noite com ele, mas ela tem um compromisso com a famosa “noite de jogos”, uma tradição mensal em que um dos membros do clube, fundado na juventude, abre sua casa para uma maratona de jogos de tabuleiro e cartas. É uma desculpa para se atualizarem e relembrarem tempos em que a vida era mais simples. Após alguma hesitação, pois Jan parece ser o homem ideal, Pia o convida para acompanhá-la, e ele, também com alguma dúvida inicial, aceita.

Janina Uhse e Dennis Mojen dominam o segundo ato, cheio de cenas cômicas e despretensiosas, apoiados por um excelente elenco de coadjuvantes, cada um com uma piada sobre as nuances da vida adulta. A transição abrupta de Neukölln para a casa de Karo, a melhor amiga de Pia, interpretada por Anna Maria Mühe, em Grunewald, um bairro sofisticado de Berlim, poderia ser o eixo central da história, mas “Noite de Jogos” é uma diversão com um toque mais sério, exatamente como os alemães gostam.

Filme: Noite de Jogos

Direção: Marco Petry

Ano: 2024

Gêneros: Comédia

Nota: 8/10