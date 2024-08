A deliciosa comédia com Jennifer Aniston que acaba de chegar à Netflix

Peter Bogdanovich foi um cineasta multifacetado, cujo trabalho abrangeu mais de 60 filmes em diferentes papéis, desde ator a roteirista e diretor. Sua carreira na direção teve início no final dos anos 1960, com o documentário “The Great Professional: Howard Hawks”. Seu penúltimo trabalho como diretor foi o filme “Um Amor em Cada Esquina”, lançado em 2014, pouco antes de sua morte em 2022.

O estilo cinematográfico de Bogdanovich é marcado por uma abordagem clássica, onde humor cínico, trilhas sonoras com toques de jazz, e um tributo à vida urbana se entrelaçam de maneira distinta. Embora seja comum comparar sua obra à de Woody Allen, especialmente pela ambientação e o tom cínico, Bogdanovich oferece uma nuance diferente, principalmente no que diz respeito ao diálogo, que tende a ser mais conciso e menos pessimista. Seu humor lembra o estilo refinado de comediantes clássicos como Steve Martin, trazendo uma elegância sutil à comédia.

“Um Amor em Cada Esquina” é uma homenagem clara às comédias dos anos 1970, onde Nova York não é apenas o cenário, mas uma personagem fundamental da narrativa. Imogen Poots interpreta Izzy, uma jovem aspirante a atriz que, enquanto espera por uma oportunidade de sucesso, trabalha como acompanhante. Sua vida dá uma guinada inesperada quando um de seus clientes, o juiz Pendergast (Austin Pendleton), desenvolve uma obsessão por ela, contratando o detetive Harold Fleet (George Morfogen) para segui-la. No entanto, é seu encontro com Arnold Albertson (Owen Wilson) que realmente muda o rumo de sua história. Após uma noite juntos, Arnold lhe dá 30 mil dólares, sugerindo que ela use o dinheiro para transformar sua vida.

Izzy, acostumada a fazer com que seus clientes se sintam especiais, se vê surpreendida quando Arnold a faz sentir-se valorizada de uma maneira que ela não esperava. Contudo, Arnold desaparece, deixando Izzy intrigada e encantada pelo homem misterioso. O destino, entretanto, os coloca frente a frente novamente quando Izzy participa de uma audição para uma peça na Broadway, dirigida por ninguém menos que Arnold.

A situação se complica, pois Arnold, temendo que sua esposa Delta (Kathryn Hahn) descubra o que aconteceu entre ele e Izzy, tenta afastá-la do papel. Entretanto, Joshua Fleet (Will Forte), um advogado envolvido na produção, e Seth Gilbert (Rhys Ifans), assistente de Arnold, ficam imediatamente impressionados com o talento de Izzy, acreditando que ela é perfeita para o papel. A trama se intensifica quando outras acompanhantes que Arnold ajudou financeiramente aparecem, trazendo à tona os segredos do diretor.

A narrativa de “Um Amor em Cada Esquina” é repleta de situações cômicas e embaraçosas, que, apesar de simples, são enriquecidas por personagens bem desenvolvidos e interpretações cativantes. O humor sofisticado de Bogdanovich, que mescla charme e leveza com uma exploração mais profunda das complexidades das relações humanas, reflete seu apreço pela nostalgia do cinema clássico.

Com uma abordagem intelectual e refinada, “Um Amor em Cada Esquina” oferece uma análise astuta e divertida dos relacionamentos e da condição humana, posicionando-se como uma comédia encantadora e atemporal disponível na Netflix.

Filme: Um Amor a Cada Esquina

Direção: Peter Bogdanovich

Ano: 2014

Gênero: Drama/Comédia

Nota: 8