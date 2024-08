Adaptação de livro traduzido para 39 idiomas e com 7 milhões de cópias vendidas no mundo todo, ganhador do Oscar está na Netflix

Publicado em 1995 pelo autor alemão Bernhard Schlink, “O Leitor” explora uma relação controversa que se desenrola na Alemanha do pós-guerra entre Hanna, uma cobradora de trem de 36 anos, e Michael Berg, um estudante de 15 anos. O romance começa durante um verão na década de 1950, evoluindo para uma conexão profunda tanto física quanto emocional. À medida que o relacionamento se fortalece, Michael adota o hábito de ler para Hanna, que é analfabeta, até que um dia ela desaparece abruptamente de sua vida.

Anos mais tarde, Michael, agora estudante de direito, reencontra Hanna em circunstâncias muito diferentes: ela está sendo julgada, juntamente com outras mulheres, acusada de permitir que prisioneiras judias morressem em uma igreja em chamas durante o Holocausto. Michael, que acompanha o julgamento como parte de seus estudos universitários, encontra-se dividido. Ao contrário de seus colegas, ele não consegue enxergar Hanna apenas como uma criminosa, pois carrega consigo o conhecimento íntimo de suas lutas pessoais, especialmente seu analfabetismo, que ela havia mantido em segredo.

A narrativa de Schlink desafia os leitores e espectadores a enfrentarem questões desconfortáveis sobre culpa, responsabilidade e a capacidade de julgamento moral. O conflito interno de Michael exemplifica a luta mais ampla da sociedade alemã para lidar com as atrocidades do passado — um processo conhecido na Alemanha como “Vergangenheitsbewältigung”, ou “enfrentamento do passado”. Michael se vê dividido entre sua história pessoal com Hanna e a necessidade moral de condenar suas ações durante a guerra.

Em um momento crucial da história, Michael percebe que o analfabetismo de Hanna poderia inocentá-la, uma vez que provavelmente a impediu de compreender plenamente as ordens que cumpria. Mesmo assim, ele opta por não intervir, uma decisão que o assombra pelo resto da vida. Schlink sugere que, embora a ignorância possa explicar certas ações, não as justifica. O analfabetismo de Hanna é retratado não apenas como uma barreira de comunicação, mas como uma deficiência moral profunda que limitou sua capacidade de questionar as ordens recebidas e entender suas consequências.

A adaptação cinematográfica de 2008, dirigida por Stephen Daldry, traz essa complexa história para as telas, com atuações de Kate Winslet como Hanna, David Kross como o jovem Michael, e Ralph Fiennes como o Michael mais velho. A interpretação de Winslet rendeu-lhe o Oscar de Melhor Atriz, destacando o sucesso do filme em capturar os dilemas emocionais e éticos presentes no romance de Schlink.

“O Leitor”, na Netflix, é uma poderosa reflexão sobre como a culpa pessoal e histórica se entrelaçam. Por meio da jornada de Michael, Schlink nos convida a refletir sobre a natureza da justiça, os fardos do passado e até que ponto a compreensão pode mitigar, mas não apagar, as consequências das ações de uma pessoa. A história permanece como um lembrete pungente de que as cicatrizes da história não são facilmente curadas e que a busca pela verdade e reconciliação está repleta de complexidades morais.

Filme: O Leitor

Direção: Stephen Daldry

Ano: 2008

Gênero: Drama/Romance/Mistério

Nota: 9