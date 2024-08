Eu falo comigo mesmo

Eu falo sozinho! Converso muito comigo mesmo. Nem sempre concordo comigo, mas me considero um bom papo. Converso principalmente quando estou fazendo tarefas mais complicadas.

— Agora eu faço desse jeito, depois assim… — Eu explico para mim mesmo — Não, idiota! Não era assim! Sá faz bobagem! Burro pra cacete!

Eu me xingo muito. Mas não brigo comigo mesmo muitas vezes.

Quando eu digo que converso comigo, não estou falando de conversas internas, que ocorrem dentro da cabeça, estou falando de papos em voz alta mesmo.

As vezes as pessoas que estão por perto escutam e acham que é com elas. Uma vez eu estava andando na rua, pensava em um boleto que eu burramente paguei em duplicata, o que me deixou bem chateado. Enquanto pensava, falava:

— Você é um idiota! Uma besta! Como é que dá uma burrada dessas!

— Falou comigo? — O sujeito que estava andando ao meu lado perguntou.

— Não, não…

— Mas não tem mais ninguém aqui.

— Calma, não era nada com você não.

— Mas você não está falando no celular, só pode estar falando comigo. Você nem me conhece, como é que me xinga assim?

— Eu não te xinguei!

— Você disse que eu sou um idiota!

— Não foi com você, eu estava falando comigo mesmo.

— Você fala sozinho? Então você é maluco! — O sujeito acelerou para sair de perto do maluco o mais rápido possível.

Fiquei meio chateado e passei a me controlar para não falar mais sozinho, pelo menos na rua. Mas essa minha sensação ruim durou pouco, foi só até uns dias atrás, quando eu li um artigo desses que tentam prever como é que vai ser o futuro. A previsão dos caras que escreveram o tal texto era que os aparelhos celulares vão sumir e em seu lugar vai entrar alguma coisa que eles ainda não têm certeza se vai ser óculos ou uma espécie de broche ou então relógios, enfim, será algum gadget desses. As pessoas vão interagir com esses aparelhos através da voz, não será mais necessário digitar nada, vai ser tudo através de comandos de fala. Portanto, no futuro todo mundo vai ficar o tempo todo dando ordens para seus aparelhos, ou seja, vai todo mundo falar sozinho no mundo!

Fiquei feliz por saber que, como eu já falo sozinho, posso até ser considerado um cara a frente do meu tempo!