Estreia na Netflix que vai transformar e melhorar seu final de semana instantaneamente

No longa-metragem “Lolo e Kid”, dirigido pelo filipino Benedict Mique, uma relação entre avô e neto é explorada em meio a uma trama que mistura tragédia e comédia de maneira singular. A história nos apresenta Kid, um menino de oito ou nove anos que, apesar de seus sonhos infantis, sustenta a única família que conhece: seu avô, Lolo, um homem astuto e enganador.

Kid, mesmo sem intenção, acaba participando de um esquema para enganar famílias ricas de Manila, e sua única alegria é prolongar o momento em que saboreia o sanduíche oferecido por suas vítimas, antes de executar o plano orquestrado por Lolo. Os dois, após conseguirem o que desejam, vendem os bens roubados em mercados periféricos, acumulando dinheiro até a próxima artimanha. A relação entre gerações, antes mais harmoniosa, agora se encontra fragilizada, com valores e princípios morais que, outrora preservados, parecem ter se desintegrado.

O roteiro de Mique dá ênfase ao talento dos protagonistas Joel Torre e Euwenn Mikael, que desempenham seus papéis com uma autenticidade impressionante. Torre, no papel de Lolo, e Mikael, como Kid, personificam uma dupla de trambiqueiros que lutam para sobreviver em meio à adversidade. A expressão angelical e os gestos calculados de Kid escondem as intenções sombrias incutidas pelo avô, criando uma tensão constante que se desenrola de forma quase casual nas ruas de um bairro abastado de Manila.

Os golpes se repetem: os dois se posicionam na entrada de uma mansão, atraindo a compaixão dos moradores com suas histórias inventadas. A sequência inicial, em que conseguem acesso a uma das residências, desfrutam de um banho quente, dormem em uma cama confortável e saem com uma pequena fortuna, torna-se uma espécie de padrão, variando apenas o ambiente e os personagens que encontram pelo caminho. No entanto, é no segundo ato que Mique revela a verdadeira profundidade do drama vivido pelos protagonistas, mostrando que a degradação moral a que estão submetidos é mais devastadora que a própria pobreza. Tudo isso é narrado sem apelação, com uma suavidade que contrasta com a dureza da realidade retratada.

Filme: Lolo e Kid

Direção: Benedict Mique

Ano: 2024

Gêneros: Drama/Comédia/Coming-of-age

Nota: 8/10