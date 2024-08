O melhor filme indiano de 2024 acaba de estrear na Netflix e vai te prender em casa neste final de semana

Na Índia, as tradições têm peso. Em 2021, Vinil Matthews falou de um suposto episódio de adultério de uma mulher contra seu marido em “Beleza Avassaladora”, apanhado de situações entre “meramente” absurdas e fantásticas, seja qual for o pressuposto que se tome. As consequências de um desatino, tanto pior se pautado por meras suposições, voltam a ocupar as atenções de um público que aprendeu a gostar das maravilhosas doidices de Bollywood, e agora Jayprad Desai segue desdobrando os mistérios desse crime no ainda mais caudaloso e mais sombrio “Beleza Avassaladora 2”, com novas deambulações acerca do amor romântico, que sempre corre o risco de degringolar e assumir a natureza de uma doença, que não demora a trazer dor e morte. O roteiro de Kanika Dhillon lança mão de flashbacks, sobretudo na abertura, para situar o espectador outra vez na história, explicando parte do imbróglio entre Rani e Rishabh Saxena, o casal caído em desgraça interpretado com denodo por Taapsee Pannu e Vikrant Massey, para só então começar a descrever as novas angústias dos dois, conferindo destaque ao terceiro elemento dessa relação.

Para garantir que sua honra permanecesse imaculada, Rishabh se entrega a seus instintos mais pérfidos para que Rani conheça o grau de abjeção do comportamento que ele acredita que a esposa mantivera. Essa possível traição dá azo a castigos físicos austeros, e das entrelinhas depreende-se a velha misoginia que ordena que a mulher saiba o seu lugar, aceite-o e fique ali pelo resto da vida, como se tudo aquilo fosse um dado da natureza, imutável, ou, argumento ainda mais desumano, a vontade divina. Aos poucos,

Desai acrescenta as cenas verdadeiramente abjetas, depois de apresentar a anti-heroína de Pannu chegando afobada a uma delegacia de Janpath, um bairro afastado de Agra, cidade de Uttar Pradesh, no norte da Índia.

Ela narra uma briga que tivera com o marido, e em sua boca tornam-se ainda mais urgentes assuntos a exemplo de discriminação como política de estado, como modelo de costume a perpetuar desigualdades, forçando que certos indivíduos nunca ascendam numa sociedade especialmente injusta, em que as castas seguem como um obstáculo intransponível quanto a se dar uma guinada e deixar para trás um passado de opróbrio e humilhação. No terceiro ato, entra em cena Abhimanyu, o amante, de Sunny Kaushal, mas não há muito mais a ser feito pela pobre Rani, amaldiçoada e vista como a mais abjeta das criaturas por ter perdido uma perna. Continua triste a vida da mulher na Índia.

Filme: Beleza Avassaladora 2

Direção: Jayprad Desai

Ano: 2024

Gêneros: Thriller/Romance

Nota: 8/10