Melhore o seu dia instantaneamente: um dos filmes mais caros e divertidos da história do cinema francês está na Netflix

Asterix, o renomado guerreiro da Armórica, na antiga Gália, e seu inseparável companheiro Obelix, possuidor de força descomunal e poderes extraordinários, continuam a defender sua terra da invasão romana há mais de seis décadas. Desde sua primeira aparição em 1959, a saga dos dois personagens ganhou vida em diversas mídias, incluindo o filme “Asterix e Obelix contra César” em 1999, dirigido por Claude Zidi. No mais recente “Asterix e Obelix no Reino do Meio”, dirigido por Guillaume Canet, a história se expande além das fronteiras conhecidas, levando a dupla a novos horizontes enquanto continuam a resistir ao avanço romano.

Narrado por Gérard Darmon, o filme destaca a resistência de um vilarejo gaulês contra as investidas de Júlio César, precisamente onde Asterix e Obelix mantêm sua rotina pacífica. Entre caçadas a javalis e doses da poção mágica, os heróis encontram-se envolvidos em um novo enredo: a invasão do Reino do Meio, a China, em 50 a.C. Após um golpe de Estado liderado pelo príncipe Deng Tsin Quin, a imperatriz So Hi é deposta. Sua filha, a princesa Fu Yi, escapa e busca ajuda na Gália, onde espera que os valorosos Asterix e Obelix a ajudem a libertar sua mãe e restaurar a ordem em seu país.

Guillaume Canet, interpretando Asterix, traz à tona uma narrativa repleta de humor, exemplificada pelas cenas com Vincent Cassel como Júlio César e Marion Cotillard como Cleópatra. A interação entre César e Cleópatra é marcada por diálogos carregados de ironia e sarcasmo, refletindo as tensões e rivalidades históricas. A inclusão do biógrafo Biopix, interpretado por José Garcia, adiciona uma camada de humor à trama, enquanto o relacionamento entre Asterix e Obelix, vivido por Gilles Lellouche, proporciona momentos cômicos e memoráveis.

Embora o filme pareça ganhar ritmo a partir da metade do segundo ato, é na sequência culminante que os heróis se unem para enfrentar as ameaças ao Reino do Meio. O vilão de Cassel tenta subjugar a China a um destino ainda mais cruel que o imposto por Deng Tsin Quin, mas é detido pela coragem e astúcia de Asterix e Obelix. O desfecho, embora confuso, é recompensado por uma paródia da famosa canção-tema de “Dirty Dancing”, resultando em um final feliz e satisfatório, digno da fantasia que há mais de seis décadas cativa fãs ao redor do mundo.

Filme: Asterix e Obelix no Reino do Meio

Direção: Guillaume Canet

Ano: 2023

Gêneros: Aventura/Comédia

Nota: 7/10