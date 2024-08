Últimos dias para assistir à adaptação que lucrou 3 bilhões nas bilheterias de fenômeno literário com 65 milhões de cópias vendidas

O filme “Jogos Vorazes: A Esperança – O Final” mantém a consistência e a continuidade esperadas da franquia, sem apresentar grandes surpresas. Francis Lawrence dirige novamente, seguindo o roteiro de Suzanne Collins, Danny Strong e Peter Craig, mantendo a narrativa no mesmo campo semântico desde o primeiro filme dirigido por Gary Ross. A atuação dos atores continua a ser um ponto forte, proporcionando prazer ao público e sustentando a longa duração das gravações, que resultaram em mais de nove horas de material.

A decisão de dividir o último capítulo em dois filmes segue a tendência vista em outras franquias como “Crepúsculo” e “Harry Potter”. Os quatro estúdios responsáveis por “A Esperança – O Final”, na Netflix, optaram por fatiar a história, garantindo assim um maior retorno financeiro. Essa estratégia mantém o público cativo e aumenta a expectativa para a próxima sequência, “Jogos Vorazes: A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes”, dirigida novamente por Francis Lawrence e com estreia prevista para 15 de novembro de 2023.

No enredo, Katniss Everdeen, interpretada por Jennifer Lawrence, enfrenta o desafio de se aliar a Plutarch Heavensbee contra o presidente Snow, sem muitas explicações no texto. A sutileza dessas interações é fundamental para a trama, com Jennifer Lawrence, Philip Seymour Hoffman e Donald Sutherland duelando silenciosamente pela atenção do público. Jena Malone, como Johanna, traz um alívio cômico, complementando a presença de Effie Trinket, interpretada por Elizabeth Banks, que tem um papel menos destacado devido aos numerosos eventos que ocorrem no filme.

Apesar de algumas falhas e cenas previsíveis, Jennifer Lawrence se destaca como a protagonista, mantendo o enredo coeso. A performance de Josh Hutcherson como Peeta Mellark, agora noivo de Katniss, continua a ser um ponto fraco, ressaltando a insipidez de seu personagem. A narrativa poderia ter beneficiado mais se tivesse explorado Gale, interpretado por Liam Hemsworth, como um interesse amoroso mais proeminente para Katniss.

O desenlace final entre Katniss e Peeta será revelado em “Jogos Vorazes: A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes”. Até lá, a franquia continua a cativar o público com suas intrigas e batalhas em um mundo pós-apocalíptico, mantendo a essência da história de Suzanne Collins viva e vibrante.

Filme: Jogos Vorazes: A Esperança – O Final

Direção: Francis Lawrence

Ano: 2015

Gêneros: Ação/Ficção científica

Nota: 8/10