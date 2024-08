A melhor comédia romântica dos últimos 5 anos: Keanu Reeves e Winona Ryder te farão suspirar no Prime Video

Casamentos frequentemente escondem armadilhas que podem complicar a vida de qualquer um que se aventure nessa união íntima de duas pessoas. No contexto de uma cerimônia que formaliza o amor aos olhos da Igreja, da comunidade e da lei, seria desejável ter diretrizes para evitar imprevistos e constrangimentos por parte de quem não está no altar. “Com Quem Será?” navega por esse terreno com uma mistura de humor ácido e reflexões sinceras, ocasionalmente flertando com a misantropia, mas sempre honesto.

O notável filme de Victor Levin abre um leque de possibilidades para um casal improvável, começando pela civilidade educada, passando pela intolerância desabrida e culminando em uma animosidade quase explícita, antes de insinuar a promessa de dias mais claros—sem qualquer obrigação de eternidade. O roteiro de Levin explora as obsessões, paranoias e medos de dois estranhos que se veem como sobreviventes do amor e, talvez por isso mesmo, pareçam feitos um para o outro.

A epígrafe do filme estabelece um tom de cinismo que guia a trajetória dos protagonistas, Lindsay e Frank, rumo àquilo que pode ser sua maior aventura: a celebração de um casamento. Frank acredita que o mundo gira em torno de seu umbigo e que o universo emana de sua vasta cabeleira, enquanto se junta a um seleto grupo de oito passageiros em um voo para Paso Robles, no condado de San Luis Obispo, Califórnia. Lindsay está à sua frente, e ele acha que pode tomar seu lugar com conversa fiada, sorrisos forçados e muito charme, mas ela rapidamente percebe o truque. Inicia-se uma discussão moderada, onde Lindsay exalta os atributos físicos de Frank antes de criticar suas atitudes indefensáveis. Ele responde com uma provocação abaixo da cintura, insinuando uma provável psicopatologia dela, mas Lindsay contra-ataca com respostas afiadas e sutis, evitando que a discussão descambe para vulgaridades.

Quando finalmente embarcam no avião, não é surpresa que acabem sentados juntos no fundo, ainda trocando farpas. Eles descobrem que estão indo para o mesmo evento: um casamento de destino, algo que Lindsay descreve como “a coisa mais esnobe já inventada”. Quem poderia discordar? A situação se torna ainda mais intrigante quando fica claro que Lindsay teve um relacionamento com o noivo, que é meio-irmão de Frank. Parece inverossímil? A realidade nos prega peças bem mais curiosas.

Com pequenas variações, “Com Quem Será?” continua nesse tom, oferecendo uma crônica sobre a paixão, o amor e o matrimônio. Isso até meados do segundo ato, quando Lindsay e Frank protagonizam uma das cenas de sexo mais bizarras já vistas, em um campo repleto de carrapatos e com um puma à espreita. Na quarta parceria entre Winona Ryder e Keanu Reeves, fica claro que os atores não se levam muito a sério, abraçando a insanidade do texto para dar vida a essas personagens, que poderiam ser o pesadelo de qualquer pessoa convencida de que fez a escolha certa no amor.

Após o primeiro encontro, eles repetem a experiência em uma cama e, sem surpresa, o romance começa a florescer, mesmo que ninguém se atreva a rotulá-lo assim abertamente. Ryder e Reeves incorporam a história, com exemplos de desencontros e descobertas pessoais, cercados por um batalhão de figurantes que, talvez, tornem tudo menos solitário para eles e mais farsesco para o público. Mas, mesmo que estivessem sozinhos, ninguém notaria a diferença.

Filme: Com Quem Será?

Direção: Victor Levin

Ano: 2018

Gêneros: Romance/Comédia

Nota: 9/10