Filme produzido por Scorsese, mas considerado o mais injustiçado do cinema nos últimos anos, chega à Netflix

Paul Schrader possui uma fascinação duradoura por personagens desajustados. Um exemplo marcante é Travis Bickle, um veterano da Guerra do Vietnã, que Robert De Niro trouxe à vida. Este papel se destaca entre outros retratos inesquecíveis, como o de Michael Corleone em “O Poderoso Chefão” (1972), dirigido por Francis Ford Coppola; o de David Aaronson em “Era Uma Vez na América” (1984), sob a direção de Sergio Leone; e o de Frank Sheeran em “O Irlandês” (2019), de Martin Scorsese. Bickle, com sua insônia crônica, encontra uma forma peculiar de ganhar a vida: trabalha como taxista em Nova York. Este caos interior, que molda seu caráter, reflete a mente criativa e perturbada de Paul Schrader, que também criou “The Card Counter” um filme que explora um homem repleto de desordem, frustrações, ressentimentos profundos e uma busca contínua por significado. Essa narrativa ilustra um indivíduo acostumado à ideia de que o descanso é um luxo inatingível e que qualquer momento de tranquilidade parece uma traição à sua essência.

Schrader injeta um elemento político ao nos apresentar William Tell, o personagem desajustado da vez. Tell, que já atuou como torturador para o Exército dos Estados Unidos em Abu Ghraib, carrega cicatrizes psicológicas que alimentam sua autodestruição, camuflada pelo jogo de pôquer. Similar ao motorista interpretado por De Niro em “Taxi Driver”, cuja calma exterior contrasta com um mundo interior tumultuado, Tell é um homem cujo destino parece constantemente fora de alinhamento. Sua luta por conexão humana é falha e inconsistente, mesmo com duas pessoas tentando ajudá-lo. Em “Taxi Driver”, a colaboração entre Schrader, De Niro e Scorsese criou uma das obras mais impactantes da sétima arte, um retrato da insanidade na guerra e na paz. Em “The Card Counter”, Oscar Isaac, Tye Sheridan, e Tiffany Haddish trazem à vida personagens fragmentados que, de alguma maneira, precisam uns dos outros para seguir em frente. É uma dança intrincada de cartas que se desenrola lentamente, uma metáfora para a luta constante por identidade e redenção.

Filme: The Card Counter

Direção: Paul Schrader

Ano: 2021

Gêneros: Crime/Thriller

Nota: 8/10