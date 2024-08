O melhor filme de ação de Nicolas Cage dos últimos 5 anos está na Netflix

No vasto universo do cinema, personagens impulsionados por vingança se destacam por sua determinação em corrigir injustiças que destruíram a harmonia de suas vidas e mancharam a honra de suas famílias. Esses protagonistas, que enfrentam quem cometeu crimes atrozes, são figuras intrigantes que capturam a atenção do público. O filme “Ajuste de Contas” é um exemplo notável dessa narrativa, onde o tempo, um adversário impiedoso, se torna um elemento central. Ele avança sem parar, ressaltando as oportunidades perdidas que nunca mais voltarão. O filme usa o tempo para adicionar profundidade à história, destacando como as oportunidades perdidas e as chances de redenção se tornam inatingíveis.

A trama de “Ajuste de Contas” é habilmente tecida por Shawn Ku e John Stuart Newman, que criaram uma narrativa poderosa sobre um homem empenhado em buscar justiça contra aqueles que destruíram sua paz. O protagonista, que não pode mais continuar de onde parou, procura ajustar as contas com os responsáveis por seu sofrimento. Os roteiristas constroem uma história que equilibra momentos de vingança com reflexões sobre perdas irreparáveis, criando uma trama emocionalmente impactante.

Nicolas Cage dá vida ao personagem Frank Carver, um anti-herói cuja existência é marcada por duas décadas de caos contínuo. A performance de Cage revela um homem constantemente assombrado por seu fracasso, que finalmente vê uma chance de redenção. Esta nova oportunidade torna-se um ponto crucial na narrativa, destacando como Frank lida com a possibilidade de reconstruir sua vida, apesar das cicatrizes profundas do passado.

Joey, interpretado por Noah Le Gros, representa o mundo que continuou girando sem Frank. Agora adulto, Joey simboliza as mudanças e o tempo que passou. Para Frank, reconstruir a relação com seu filho é uma missão moral que não pode ser adiada. Le Gros equilibra a inocência perdida de Joey com o desejo de se reconectar com o pai, criando um retrato sincero e comovente. Ao mesmo tempo, Frank vê nesta relação um novo propósito, contrastando com sua urgente busca por justiça pessoal.

A trilha sonora de John Kaefer desempenha um papel crucial na narrativa, quase como um personagem próprio, intensificando momentos de tensão e violência. Em uma cena marcante, onde um bastão de beisebol — o MacGuffin da narrativa — é usado com brutalidade, a música transforma a atmosfera, refletindo a tragédia e a enganação da vida. Este objeto se torna mais do que um instrumento de violência; simboliza as consequências das ações passadas que reverberam ao longo da trama.

O filme inicia com um flashback de duas décadas atrás, sem explicações imediatas, convidando o público a conectar os pontos da narrativa por si mesmo. Shawn Ku e John Stuart Newman criaram um texto cheio de nuances, exigindo atenção para que a história completa seja revelada. Esta abordagem engaja o espectador e destaca o talento dos roteiristas em criar uma trama rica e intrincada.

Dentro do ambiente sombrio da prisão, Frank se encontra na enfermaria, onde uma médica lhe prescreve um forte sonífero para combater a insônia persistente. Este momento reflete a deterioração mental de Frank e o impacto do tempo perdido, enquanto ele busca maneiras de aliviar sua mente perturbada. A médica, interpretada por Linda Ko, destaca os perigos da privação severa do sono, que pode distorcer a realidade e levar a delírios profundos. Este elemento se torna crucial, especialmente quando, no segundo ato, Frank começa a perceber a profundidade de sua relação com Joey, uma conexão que oferece uma emoção genuína e um vislumbre de esperança em meio à escuridão.

Joey tenta até ensinar seu pai sobre os encantos da sedução, trazendo um pouco de leveza à vida de Frank. Esta dinâmica familiar adiciona camadas à narrativa, mostrando como Joey contribui para o desenvolvimento pessoal de Frank, mesmo em meio ao caos. Karolina Wydra, no papel de Simone, uma prostituta com um charme enganador, navega entre a luz e a escuridão. Simone, também conhecida como Jennifer, estabelece limites claros com Frank, mostrando que seus elogios e sorrisos têm um preço. Esta complexidade reflete a própria dualidade que Frank enfrenta em sua jornada.

Enquanto Frank nutre suas sombras internas, representadas por Joey e Simone, ele finalmente chega ao ponto em que deve enfrentar o passado que o moldou. Este reencontro com o responsável por sua maior tragédia é um ponto de inflexão crucial, onde Frank tem a chance de confrontar suas próprias assombrações. A partir desse confronto, “Ajuste de Contas” mergulha em elementos sobrenaturais, afastando-se da narrativa inicial de vingança. O filme se transforma em uma exploração das forças invisíveis que influenciam nossas vidas, ampliando a visão do espectador sobre justiça e redenção em um mundo onde o inexplicável muitas vezes se entrelaça com a realidade.

Filme: Ajuste de Contas

Direção: Shawn Ku

Ano: 2019

Gêneros: Ação/Suspense

Nota: 8/10