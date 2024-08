Imperdível na Netflix: Emma Stone e Joaquin Phoenix em um filme baseado na filosofia de Immanuel Kant

Abe Lucas vive uma fase perigosa em “Homem Irracional”, e o diretor Woody Allen é especialista em criar tramas sobre as armadilhas da mente humana. Allen já demonstrou seu talento em explorar dilemas filosóficos em filmes como “Celebridades” (1998), “O Escorpião de Jade” (2001), e “Scoop — O Grande Furo” (2006), adaptado do romance homônimo de Evelyn Waugh (1903-1966). Este último é uma crítica satírica sobre a busca incessante pelo sucesso, sempre à beira de sucumbir a sentimentos que aparentam nobreza mas são perigosos.

“Homem Irracional” talvez seja o filme em que Allen mais abertamente abraça seu lado de intelectual provocador, fazendo uma crítica sutil mas incisiva ao sistema de justiça. Esse tema é algo que ressoou fortemente com a vida pessoal do diretor, frequentemente marcada por escândalos. Essas experiências pessoais serviram de inspiração para criar o personagem principal, um homem brilhante mas perturbado.

O cenário encantador da Nova Inglaterra em um dia de outono, com seu céu laranja e árvores verde-pálidas, é capturado lindamente pela câmera de Darius Khondji, dando as boas-vindas a Abe em Newport, Rhode Island. O monólogo inicial do professor de filosofia ganha um tom leve e irônico com a música do Ramsey Lewis Trio.

Joaquin Phoenix expressa com sutileza a inadequação que Abe carrega, com pequenos gestos como mexer no cabelo ou lançar um olhar perdido para a estrada, como se percebesse o público o observando. Ele chega à nova universidade como uma celebridade, recebido com entusiasmo por todos, inclusive pela reitora, mas permanece apático. Entretanto, em um coquetel de boas-vindas, sua expressão muda ao saber que seus colegas estão impressionados com um de seus ensaios.

Emma Stone brilha como Jill Pollard, uma estudante que inevitavelmente descarrila o contido Abe. Quando Allen menciona um crime cometido pelo anti-herói, um universo de novas possibilidades surge, posicionando Abe como um mártir ou pária. O diretor revela sua preferência por uma dessas posições, desafiando aqueles que enxergam a vida como uma sequência previsível e monótona, gerando a irritação de muitos críticos contemporâneos.

Filme: Homem Irracional

Direção: Woody Allen

Ano: 2015

Gêneros: Mistério/Crime

Nota: 9/10