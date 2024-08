Baseado em best-seller de autor com mais de 400 milhões de cópias vendidas, suspense com Jeffrey Dean Morgan acaba de chegar à Netflix

Baseado no livro homônimo de James Patterson e Liza Marklund, “Postais Mortíferos” narra a história de um investigador norte-americano que se vê vítima de um crime. Jacob Kanon (Jeffrey Dean Morgan) acaba de casar sua filha quando recebe a notícia de que ela e o genro foram brutalmente assassinados durante sua lua de mel em Londres. Tudo indica que o casal foi vítima de um assassino em série que já fez vítimas também em Madri, na Espanha. Experiente em homicídios, Kanon decide investigar o assassinato da filha e do genro, e descobre que o assassino envia um cartão postal quatro dias antes de cada morte para jornalistas locais.

Desesperado por respostas e em busca de justiça para sua filha, ele consegue a ajuda de Dessie Lombard (Cush Jumbo), uma das jornalistas que recebeu um cartão postal do assassino na Suécia, dias antes de novas vítimas serem feitas. Juntos, eles partem em uma investigação independente para descobrir a identidade do assassino. No meio do caminho, terão de enfrentar a burocracia policial de cada país onde os crimes são cometidos.

Simultaneamente, o filme acompanha um jovem casal em uma aventura pela Europa, interpretados por Naomi Battrick e Ruairi O’Connor. Eles parecem ser perseguidos por um viajante misterioso. Enquanto o filme dá indicações de que eles também estão na mira do assassino em série, Jacob Kanon começa a juntar as peças de um complexo quebra-cabeça, com a ajuda à distância da ex-mulher, Valerie (Famke Janssen), que também mexe suas peças nos Estados Unidos.

“Postais Mortíferos” entrou para a lista de best-sellers do New York Times e integra a coleção de sucessos de James Patterson, autor com mais de 400 milhões de cópias de seus livros vendidas. Conhecido pelos thrillers de ritmo acelerado, Patterson, ao fechar parceria com a escritora sueca Liza Marklund, acrescentou uma perspectiva local à história, dando mais autenticidade e conhecimento do território explorado. O filme, assim como o livro, é marcado por reviravoltas e uma mistura de emoções. Há histórias de muitos personagens que compõem a trama, incluindo a do golpista Haysmith, que acabou preso depois de ser denunciado pelo próprio filho.

Talvez traduzir tantas histórias e complexidades do livro para o filme tenha sido um dos maiores desafios para Danis Tanović. O filme acabou por receber críticas mais negativas por não ter conseguido dar profundidade para os personagens secundários.

Um fato interessante sobre o assassino em série é sua paixão e conhecimento sobre arte. Cada uma de suas mortes é inspirada em pinturas famosas. Ele monta os cadáveres de suas vítimas como se reproduzisse os quadros. Outro detalhe, além dos cartões postais, é que ele sempre tira fotos de suas vítimas e mistura partes dos corpos dos diferentes crimes.

Brutal e com cenas de violência explícita, “Postais Mortíferos”, na Netflix, não é recomendado para quem tem estômago fraco. É preciso um pouco de frieza para conseguir manter os olhos abertos. É um suspense intenso e imersivo, impossível de não captar toda a nossa atenção.

Filme: Postais Mortíferos

Direção: Danis Tanovic

Ano: 2020

Gênero: Suspense/Policial/Drama

Nota: 8