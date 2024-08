Último dia na Netflix: o filme que todos deveriam assistir para acalmar a alma e deixar o espírito mais leve

Ninguém escapa dos tropeços da vida, e o medo de uma queda iminente é constante. Com o passar dos anos, percebemos que a vida é um ciclo interminável de cair e levantar. Muitas vezes, as quedas são mais frequentes e intensas do que imaginávamos suportar, mas continuamos a nos erguer, impulsionados por uma determinação vital que é, muitas vezes, crucial para nossa sobrevivência. Alguns enfrentam esses percalços com leveza, como se estivessem em um jogo, enquanto outros precisam de tempo para reunir coragem e forças para se reerguer. Apenas quem sente a dor do caminho sabe o quão apertado o sapato pode ser, mas ainda assim, persevera, torcendo para alcançar o fim da estrada. O problema nunca foi cair; a verdadeira questão é encontrar coragem para aceitar a fragilidade, admitir a própria vulnerabilidade em um mundo que despreza a fraqueza, e recomeçar do zero, se necessário, sem se iludir com enganos ou fantasias momentâneas que apenas enganam os que nos desconhecem.

John Wells explora uma das grandes tragédias da condição humana com uma abordagem que equilibra peso e leveza, oferecendo ao seu filme a suavidade de um suflê de queijo grana padano ou a sofisticação de uma mousse de chocolate belga. “Pegando Fogo” (2015) combina elementos aparentemente incompatíveis, como a determinação de um homem em se reerguer após um período infernal e o ambiente perigoso de uma cozinha de restaurante de alta classe. Esta capacidade de lidar com temas complexos e a variedade de perspectivas fazem do filme de Wells uma obra única. O roteiro de Michael Kalesniko e Steven Knight inclui uma paixão não correspondida, um romance desafiador entre personagens de temperamentos difíceis e uma reviravolta sutil, mas impactante. O diretor utiliza as sugestões de Kalesniko e Knight no momento certo, permitindo que cada subtrama se desenvolva no tempo certo, dando ao elenco uma oportunidade de brilhar.

Adam Jones, interpretado por Bradley Cooper, é um chef talentoso que precisa fugir de Paris após seu envolvimento com cocaína, outras drogas, e seu débito crescente com traficantes perigosos. Após um período de reclusão na Louisiana, ele vai para Londres, focado em conquistar sua terceira estrela Michelin, um feito notável para qualquer chef, algo que Max, um ex-colega, descrito de forma precisa por Riccardo Scamarcio, considera essencial. Determinado a alcançar seu objetivo, Adam busca Tony Balerdi, o maître vivido por Daniel Brühl, que aceita ajudá-lo por acreditar no talento de Adam e por motivos pessoais que Brühl revela com habilidade.

Logo no início, Adam conhece Helena, uma sous-chef interpretada por Sienna Miller. Wells prefere destacar cenas de cozinhas repletas de fogões de aço reluzentes, pratos de porcelana impecáveis, utensílios sofisticados e uma variedade de ingredientes gourmet que fazem qualquer espectador salivar, graças à consultoria gastronômica do chef Mario Batali. O romance entre Adam e Helena é deixado para o desfecho, com seus desafios iniciais e a reviravolta na história de Michel, interpretado por Omar Sy, completando o enredo de forma memorável.

Filme: Pegando Fogo

Direção: John Wells

Ano: 2015

Gêneros: Drama

Nota: 8/10