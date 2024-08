Uma das histórias de amor mais tristes da vida real, romance de escritora icônica está na Netflix

Ser um espírito independente na Inglaterra vitoriana, onde os preconceitos eram ainda mais arraigados do que hoje, era uma tarefa árdua. Beatrix Potter (1866-1943) se destacou como uma figura singular e complexa desse período. O filme “Miss Potter”, na Netflix, oferece um retrato detalhado de uma mulher determinada a conquistar sua independência e expressar suas ideias e sentimentos, desafiando aqueles que tentavam controlar sua vida.

Chris Noonan, conhecido por encontrar poesia onde muitos veem apenas o ordinário, continua a ser lembrado por “Babe — O Porquinho Atrapalhado” (1995), uma história que explora a autodescoberta de forma única. Em “Miss Potter”, Noonan aplica seu talento para captar a essência de uma protagonista que, apesar de sua natureza gentil, desafia as convenções da época, despertando a hostilidade e o temor dos homens do século 19.

Mesmo assim, Potter teve a oportunidade de experimentar o amor, ainda que brevemente. Noonan utiliza técnicas inovadoras, como animações que trazem os personagens de Potter à vida, proporcionando uma experiência envolvente e dinâmica. O roteiro de Richard Maltby Jr. não esconde as dificuldades enfrentadas pela autora, mostrando uma vida longe de ser perfeita.

Beatrix Potter era vista como uma solteirona excêntrica por seus vizinhos em South Kensington, Londres. Seus cadernos, repletos de desenhos de coelhos encantadores, acabaram definindo seu futuro profissional. Renée Zellweger interpreta Potter com uma mistura de doçura e tormento, evocando sua performance como Roxie Hart em “Chicago” (2002). Zellweger consegue capturar a essência de Potter, tornando-a uma figura tridimensional e cheia de vida, mesmo em meio às adversidades.

Enquanto Roxie Hart manipulava aqueles ao seu redor para alcançar seus objetivos, Beatrix Potter parecia perdida até encontrar Norman Warne, o jovem sócio de sua editora. Ewan McGregor interpreta Warne, que não só reconhece o talento de Potter, mas também se torna uma presença vital em sua vida pessoal.

A relação entre Potter e Warne adiciona uma camada de romance ao filme, tocando os espectadores com sua sinceridade. Warne foi fundamental para o sucesso de Potter como escritora, especialmente com “A História de Pedro Coelho” (1901), um clássico da literatura infantil. Contudo, a vida amorosa de Potter sofre uma reviravolta inesperada, refletindo as dificuldades de sua época.

Filme: Miss Potter

Direção: Chris Noonan

Ano: 2006

Gêneros: Romance/Drama/Biografia

Nota: 9/10