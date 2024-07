Fenômeno global, produção brasileira no Prime Video ficou em primeiro lugar de audiência em pelo menos 50 países

Descrita pelo Collider como um novo subgênero do faroeste, o ‘nordestern’, “Cangaço Novo” pode ser bastante confusa para os estrangeiros que desconhecem a cultura nordestina. Imagino-os buscando no Google, enquanto assistem, o significado de cangaço, quem foram Lampião e Maria Bonita.

A série de ação e drama criada por Mariana Bardan e Eduardo Melo se passa em Cratará, uma cidade fictícia do Ceará. Gravada em várias locações, os cenários representam a essência do sertão nordestino, com toda a sua cultura vibrante e suas particularidades, filmados em Conde, Puxinanã, Campina Grande, entre outras cidades, tendo como principal paisagem Cabaceiras, na Paraíba.

A história gira em torno de Ubaldo (Allan Souza Lima), um ex-militar e ex-bancário, que, desiludido com a vida e preocupado com a saúde de seu pai adotivo, Ernesto (Ricardo Blat), decide retornar à sua terra natal no Nordeste após encontrar documentos que provam que ele tem direito às terras deixadas pelos seus pais biológicos, assassinados décadas antes.

Sem qualquer lembrança do passado, ele chega a Cratará disposto a reaver sua parte na herança para tentar cuidar do pai doente em São Paulo. No entanto, ele se depara com suas duas irmãs, Dilvânia (Tainá Duarte) e Dinorah (Alice Carvalho), prestes a perder a fazenda por dívidas impagáveis. Enquanto a primeira o recebe calorosamente, a segunda guarda ressentimentos por sua partida.

Dinorah integra uma gangue de assaltantes de banco desorganizados, que nunca conseguem valores satisfatórios de seus roubos e assediam os clientes e funcionários dos bancos que invadem. Ubaldo, que a princípio é feito refém pelo grupo, posteriormente decide se unir a eles e liderá-los em assaltos sistemáticos e organizados, com um arsenal de armas mais robusto e um plano mais bem elaborado. Uma de suas regras é a proibição da violência contra os civis. Em troca, os bandidos recebem quantias muito mais significativas.

Enquanto ascende como um verdadeiro Robin Hood, Ubaldo carrega o legado de seu pai biológico, Amaro Vaqueiro, uma figura heroica local e bandido abatido por uma família inimiga, os Maleiro, durante a infância dos filhos. Ubaldo ainda reencontra um antigo amor, Leinneane (Hermila Guedes), uma figura política local, cujo marido e empresário, Paulino (Daniel Porpino), disputa a eleição para a prefeitura de Cratará contra Gastão Maleiro (Bruno Bellarmino).

Importante aplaudir uma das figuras mais significativas da série: a personagem Dinorah, que representa a guardiã das tradições familiares com o cangaço, a conexão com o território e a resiliência e coragem feminina em um ambiente machista, violento e duro. Alice Carvalho é perfeita para o papel, parecendo esculpida para a personagem.

Amaro foi inspirado no precursor do novo cangaço, Valdetário Carneiro, um dos mais perigosos assaltantes de banco do Nordeste, morto no início dos anos 2000 em um confronto com a polícia.

A série é marcada por cenas intensas de ação e diálogos ricos. A fotografia de tomadas amplas demonstra excepcionalmente a devastação e, ao mesmo tempo, a singularidade do cenário nordestino. É possível ver a textura da pele dos personagens e quase sentir o calor do suor em seus rostos, proporcionando realismo e imersão nas cenas.

“Cangaço Novo” é um trabalho único, poético e que entretém. Uma obra completa que merece ser apreciada e que reverencia a cultura regional brasileira, com toques de autenticidade e do cinema novo brasileiro.

Um fenômeno social, o cangaço surgiu entre os séculos 19 e 20 como resposta à opressão e à miséria, em meio a um cenário de seca, fome e desigualdades sociais. Trabalhadores rurais que se rebelaram e decidiram buscar justiça para sobreviver em uma realidade violenta, caótica e sem esperança.

Espécies de ‘Robins Hood’, eles saqueavam fazendas e vilas, espalhavam o terror e, ao mesmo tempo, representavam uma forma de libertação e resistência à opressão. Figuras ambíguas e contraditórias, ora heróis, ora bandidos, os cangaceiros se tornaram figuras folclóricas e míticas após a extinção desse movimento com a morte de Lampião, na década de 1930.

É importante destacar a relevância dessas figuras para compreendermos o contexto social da época e do lugar. Representando as camadas marginalizadas e símbolos de resistência e rebeldia, o cangaço deve sempre nos lembrar das desigualdades e injustiças sociais. Assim é “Cangaço Novo”, uma das melhores séries do Prime Video.

Filme: Cangaço Novo

Direção: Fábio Mendonça e Aly Muritiba

Ano: 2023

Gênero: Drama/Ação/Policial/Faroeste

Nota: 10