Última exibição na Netflix: o melhor filme de ação da história recente do cinema, vencedor de 9 prêmios internacionais

Gareth Evans explora o submundo das gangues asiáticas em “Operação Invasão”, acertando no ritmo acelerado, mas exagerando na violência. Durante 101 minutos, Evans desenvolve um enredo que detalha a vida de personagens presos em suas próprias tormentas, sem deixar de lado a crítica social às relações corruptas entre o Estado e o crime. O diretor-roteirista ilustra o ponto exato onde poder oficial e organizações criminosas se fundem, formando uma entidade sinistra numa Jacarta dominada por policiais corruptos e criminosos que se enfrentam nas sombras de uma metrópole desprovida de qualquer vestígio de seu passado paradisíaco.

O título em português, pouco inspirado, não reflete a profundidade do original “The Raid: Redemption”, que sugere uma trama de ataque e redenção. Tama Riyadi, interpretado por Ray Sahetapy, tornou-se uma lenda no submundo, graças à conveniente inação policial. Durante quatro décadas, ele foi reverenciado como uma divindade do crime, simbolizando o desprezo pelos valores morais e o desrespeito à lei. Apesar de sua presença limitada, o personagem de Sahetapy guia a narrativa, apontando para um destino inevitável de sátira apocalíptica, inundada de sangue, o que agrada ao público.

Evans utiliza a linguagem dos videogames, permitindo que a audiência escolha quem vencerá a dura batalha. A partir desse ponto, fica claro que Evans pretende destacar a imagem messiânica de Rama, o policial interpretado com vigor por Iko Uwais. Após cenas serenas, onde Rama, recém-admitido na força policial, mostra sua vida como pai dedicado e homem comum, o filme se aprofunda na sua rotina diária de exercícios rigorosos e despedidas carinhosas à esposa grávida, antes de sair para trabalhar.

Ele é aguardado por uma van com seus colegas de equipe, incluindo o tenente Wahyu, interpretado por Pierre Gruno, que lidera um esquema de propinas e se sente cada vez mais incomodado pelo idealismo de Rama. Ao longo de “Operação Invasão”, o personagem de Gruno se revela como um antagonista complexo, enquanto as impressionantes cenas de luta desafiam a gravidade e são o ponto alto do filme. Em “Operação Invasão 2”, Evans aprofunda ainda mais na decadência de Jacarta, oferecendo uma experiência cinematográfica que até os menos entusiastas da violência podem apreciar.

Filme: Operação Invasão

Direção: Gareth Evans

Ano: 2011

Gênero: Ação/Crime

Nota: 8/10