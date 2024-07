Sequência de um dos filmes mais aclamados e esperados do cinema recente acaba de estrear na Netflix

Quais são as chances de que um segundo grupo de pessoas seria tolo o suficiente para invadir a casa de Stephen Lang e tentar roubar algo valioso para ele? Esse é o improvável enredo de “O Homem nas Trevas 2”, que não consegue igualar a novidade e a intensidade do sucesso surpresa de 2016.

Os cineastas uruguaios Rodo Sayagues e Fede Alvarez expandem o universo do primeiro filme, que se passava inteiramente dentro e ao redor da casa do personagem de Lang. A premissa inicial era que ele, sendo cego, seria um alvo fácil para ladrões. Porém, os invasores não sabiam que estavam lidando com um temível veterano da Guerra do Golfo, familiarizado com cada centímetro do lugar e cujos outros sentidos eram aguçados, tornando-o uma máquina de matar imbatível. Alvarez e Sayagues co-escreveram o roteiro do primeiro “O Homem nas Trevas” com Alvarez na direção; desta vez, compartilham o crédito de co-escrita com Sayagues na direção.

Refazer “O Homem nas Trevas” seria um desperdício das habilidades de todos. Em vez disso, eles dão a Norman Nordstrom, interpretado por Lang, um motivo para sair de casa. Os resultados são mais insanos e selvagens, mas nunca tão tensos ou precisos. É mais difícil torcer por ele, sabendo do seu passado brutal. Ainda assim, há estilo em exibição, incluindo uma impressionante tomada longa e contínua pela casa de Norman no início da invasão. Com seu cabelo branco chocado e corpo musculoso, Lang oferece uma presença formidável, alcançando um ar de ameaça apenas com grunhidos e sua força física.

“O Homem nas Trevas 2”, dirigido por Rodo Sayagues, começa com uma jovem em perigo (Madelyn Grace) correndo freneticamente por uma floresta. Eventualmente, ela pula uma cerca para evitar as garras de um cachorro feroz, pega uma pistola do banco da frente de um caminhão próximo, apenas para ser agarrada por Norman (Stephen Lang), o antagonista cego de “O Homem nas Trevas”. Será ela mais uma vítima do veterano perturbado, ou talvez resultado de uma impregnação forçada nos anos que se passaram desde o fim do primeiro filme? Sayagues responde a essas perguntas a seu tempo, mas por agora, conhecemos a garota como Phoenix — a suposta filha do homem viúvo (ou assim ela pensa), que passa a maior parte de seus dias em treinamento de sobrevivência, sempre temendo o mundo exterior.

“O Homem nas Trevas 2” se passa oito anos após os eventos do primeiro filme, o que na verdade o coloca no futuro próximo. Um incêndio em uma casa deixou uma garotinha órfã e sozinha no meio da rua; Norman a pegou, a levou para casa e a criou como sua própria filha. Ele também a chamou de Phoenix, o que é um pouco óbvio. Enquanto isso, o Rottweiler que a segue para todos os lados e a protege se chama Shadow. Norman a manteve isolada em sua casa decadente em Detroit, mas agora que Phoenix é uma pré-adolescente, ela anseia desesperadamente por uma vida normal, fazer amigos e frequentar a escola. Em uma de suas viagens semanais para fazer recados com um amigo de confiança, vemos por que o mundo exterior é tão perigoso.

Quando uma gangue invade a casa degradada de Norman e Phoenix em Detroit, parece que vamos assistir a uma repetição de “O Homem nas Trevas”, onde os intrusos são novamente triturados por Norman, agora com uma jovem ajudante a tiracolo. O filme entrega cenas coreografadas de maneira semelhante, incluindo uma que envolve o uso criativo de várias ferramentas de jardim, embora um pouco carente da tensão claustrofóbica que Alvarez tão consistentemente criou no primeiro filme.

Norman ser inicialmente apresentado como justificado em sua paranoia e um guardião eficaz de Phoenix vai irritar muitos espectadores, dado os atos repulsivos que ele cometeu no filme anterior. Mas, à medida que “O Homem nas Trevas 2” se desenrola, revelando a identidade e os objetivos do líder da gangue, Raylan(Brendan Sexton III), tanto ele quanto Norman são alternadamente apresentados em luzes igualmente condenáveis, com Phoenix essencialmente sendo um peão no jogo final de dois homens igualmente danificados.

Na segunda metade do filme, quando ele se abre para o mundo fora da casa cheia de armadilhas de Norman, Sayagues leva a história em direções surpreendentes, desviando da pura tensão para um humor negro mais distinto, adequado às reviravoltas absurdas que a história toma. Nas partes em que Norman é elevado ao status de herói, o filme subverte essa noção ao amplificar os aspectos mais exagerados do vigilante cego, esticando a credibilidade além do ponto de ruptura, sugerindo que ele é tão desumano a ponto de estar além de qualquer redenção, exceto, talvez, de Deus.

A violência gráfica de “O Homem nas Trevas 2”, de membros decepados a olhos arrancados, é apresentada com um senso crescente de brincadeira, tão provável de invocar medo quanto de servir como uma punchline mortal para uma das cenas de Sayagues. Um cão desleal e um beijo soprado no momento certo subvertem ainda mais a natureza perturbadora de algumas das reviravoltas narrativas do filme, convidando mais ao riso do que ao nojo, uma vez que a história, como em “O Homem nas Trevas”, entra no reino moralmente duvidoso do horror de exploração. No final, esta sequência pode não ser tão incessantemente eletrizante quanto seu antecessor, mas é um alívio que Sayagues não se contente em seguir cegamente os passos de Alvarez.

O feito mais ousado de “O Homem nas Trevas 2” é sua tentativa de reabilitar completamente Norman. É admirável e até incomum que um filme de estúdio ofereça tal ambiguidade moral em seu herói de horror — e é definitivamente isso que ele é aqui. No entanto, a causa de seu tormento persiste até o final. Há um desconforto inescapável, apesar de seus esforços bem-intencionados agora e do amor pelos cães que serve como uma abreviação para sua redenção. É mérito de Lang que estejamos dispostos a segui-lo em sua jornada inesperada e realmente nos importemos se ele pode continuar lutando fora dos limites familiares de sua casa. Ele permanece super-humano, apesar de sua humanidade profundamente falha.

Filme: O Homem nas Trevas 2

Direção: Rodo Sayagues

Ano: 2021

Gêneros: Suspense/Terror psicológico/Ação

Nota: 8,5/10